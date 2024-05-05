Представитель страны напомнил, что Россия хочет построить военный порт на оккупированной территории Грузии.

В Соединенных Штатах Америки ответили на заявления представителей партии "Грузинская мечта" о том, что Вашингтон и Киев якобы хотят втянуть Грузию в войну.

Помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен говорит, что в войну Тбилиси втягивает Москва. "Именно Россия втягивает Грузию в кампанию в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии. Продолжаются похищения, а иногда и убийства граждан Грузии", - сказал он в интервью Голосу Америки.

Он отметил, что Москва пыталась провезти через Грузию товары военного назначения. "Правительство Грузии приняло очень мудрое решение попытаться все это остановить, насколько это было в его силах, и оно выполнило достаточно хорошую работу", - добавил О'Брайен.

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Громкие заявления Тбилиси в сторону Украины:

Осенью в Грузии заявили, что нашли "украинский след" в подготовке "государственного переворота" в стране.

В феврале этого года грузинский премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что Украина якобы хочет открыть "второй фронт" в Грузии. Заявление прозвучало после того, как грузинские силовики нашли в микроавтобусе гражданина Украины взрывные устройства.

А после возобновления в Тбилиси протестов против "закона об иноагентах", который осуждают Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз, Кобахидзе сказал, что он должен "предотвратить украинизацию" страны.

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