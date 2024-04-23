В праздник Георгия Победоносца вспоминают одного из самых известных христианских святых.

Один из самых известных христианских святых Георгий Каппадокийский, которого во многих странах знают как Георгий Победоносец, претерпел особенно тяжелые страдания за Христа и был причислен к лику великомучеников. Об истории жизни святого, какие молитвы возносят ему и когда день Георгия Победоносца отмечают по новому и старому стилю в 2024 году - рассказываем в материале.

Кто такой Георгий Победоносец

Георгий жил в III-IV веках, родился в Каппадокии (сейчас это территория Турции), в богатой и знатной семье. Позже он переехал в Палестину, пошел на военную службу и стал военачальником у императора-язычника Диоклетиана. Георгий был сильным и красивым юношей, среди других выделялся своей храбростью и умом и был любимцем у императора. Но Диоклетиан задумал возродить язычество и искоренить христианство. Георгий, который исповедовал веру в Христа, отказался расправляться с христианами по велению имепратора и решил разделить судьбу с единоверцами. Свое имущество он раздал бедным, рабов отпустил на волю, а сам отправился к Диоклетиану, заявил о своем вероисповедании и обличил правителя в жестокости и несправедливости.

Видео дня

Георгия сначала уговаривали отречься от Христа, но безуспешно. Тогда воина бросили в темницу и стали пытать. Произошло невероятное: явился ангел и исцелил его - многие тогда сразу же уверовали в Христа, среди них была и супруга императора Александра. Никакие пытки не смогли сломить святого - он оставался цел и невредим. Более того, своими молитвами Георгий воскресил умершего и исцелял узников в тюрьме. Тогда его и Александру приказали казнить, но царица умерла по дороге на плаху.

Как Георгий Победоносец убил змея

Самый известный подвиг святого Георгия - его победа над змием, который завелся в водах озера недалеко от Бейрута (Ливия). Существуют две версии, когда это произошло: по одной воин сразил чудовище в начале воинской службы, по втрой - после своей смерти.

Змей затаскивал людей на дно и поедал их там. Жители города были вынуждены каждый день отдавать змею на съедение молодых людей. В один из таких дней девушка, ждавшая своей участи на берегу озера, увидела воина на коне: Георгий помолился, бросился на змея и убил его. Изумленные жители города уверовали в Христа, а возле озера построили храм. Это чудо получило свое толкование: змей - это воплощение дьявола, победа над ним - символ торжества христианства над язычеством.

Святого Георгия нарекли Победоносцем за его мужество и духовную победу над палачами, которые не смогли его вынудить отречься от веры, а также за чудотворную помощь людям, которым грозит опасность.

Когда праздник Георгия Победоносца по старому и новому календарю

23 апреля 303 года считается датой смерти святого, эта же дата - день памяти Георгия Победоносца по новому церковному календарю. По старому стилю святого вспоминают 6 мая.

Напомним, что после перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь все непереходящие праздники и дни памяти (с фксированной датой) сдвинулись на 13 дней раньше.

Праздник Георгия Победоносца - традиции и что нельзя делать

В день памяти Георгия Победоносца хорошо пойти в церковь или прочитать молитвы Георгию Победоносцу дома.

Георгий Победоносец - покровитель воинов и всех, кто страдает от воен, земледельцев и скотоводов, защитник от врагов и диких зверей.

У святого Георгия просят благословения, защиты и здоровья, особенно для тех, кто сейчас на воинской службе и далеко от дома, чтобы помог обрести мир, уберег от врагов, недоброжелателей, людской злобы и хищных зверей, сохранил урожай и скот, уберег от стихийных бедствий, пожаров, наводнения и разорения.

В народе праздник получил название Егорьев или Юрьев день.

Что нельзя делать в день Георгия Победоносца:

ругаться, сквернословить;

обижать скот и домашних животных;

шить и вышивать;

резать - пользоваться ножницами, топором;

охотиться и рыбачить.

Также не советуют в этот день много работать.

Ранее мы рассказывали, когда Вербное воскресенье 2024 и о главных традициях и запретах этого праздника.

Вас также могут заинтересовать новости: