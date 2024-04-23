Один из самых известных христианских святых Георгий Каппадокийский, которого во многих странах знают как Георгий Победоносец, претерпел особенно тяжелые страдания за Христа и был причислен к лику великомучеников. Об истории жизни святого, какие молитвы возносят ему и когда день Георгия Победоносца отмечают по новому и старому стилю в 2024 году - рассказываем в материале.
- Кто такой Георгий Победоносец
- Как Георгий Победоносец убил змея
- Когда праздник Георгия Победоносца по старому и новому календарю
- Праздник Георгия Победоносца - традиции и что нельзя делать
Кто такой Георгий Победоносец
Георгий жил в III-IV веках, родился в Каппадокии (сейчас это территория Турции), в богатой и знатной семье. Позже он переехал в Палестину, пошел на военную службу и стал военачальником у императора-язычника Диоклетиана. Георгий был сильным и красивым юношей, среди других выделялся своей храбростью и умом и был любимцем у императора. Но Диоклетиан задумал возродить язычество и искоренить христианство. Георгий, который исповедовал веру в Христа, отказался расправляться с христианами по велению имепратора и решил разделить судьбу с единоверцами. Свое имущество он раздал бедным, рабов отпустил на волю, а сам отправился к Диоклетиану, заявил о своем вероисповедании и обличил правителя в жестокости и несправедливости.
Георгия сначала уговаривали отречься от Христа, но безуспешно. Тогда воина бросили в темницу и стали пытать. Произошло невероятное: явился ангел и исцелил его - многие тогда сразу же уверовали в Христа, среди них была и супруга императора Александра. Никакие пытки не смогли сломить святого - он оставался цел и невредим. Более того, своими молитвами Георгий воскресил умершего и исцелял узников в тюрьме. Тогда его и Александру приказали казнить, но царица умерла по дороге на плаху.
Как Георгий Победоносец убил змея
Самый известный подвиг святого Георгия - его победа над змием, который завелся в водах озера недалеко от Бейрута (Ливия). Существуют две версии, когда это произошло: по одной воин сразил чудовище в начале воинской службы, по втрой - после своей смерти.
Змей затаскивал людей на дно и поедал их там. Жители города были вынуждены каждый день отдавать змею на съедение молодых людей. В один из таких дней девушка, ждавшая своей участи на берегу озера, увидела воина на коне: Георгий помолился, бросился на змея и убил его. Изумленные жители города уверовали в Христа, а возле озера построили храм. Это чудо получило свое толкование: змей - это воплощение дьявола, победа над ним - символ торжества христианства над язычеством.
Святого Георгия нарекли Победоносцем за его мужество и духовную победу над палачами, которые не смогли его вынудить отречься от веры, а также за чудотворную помощь людям, которым грозит опасность.
Когда праздник Георгия Победоносца по старому и новому календарю
23 апреля 303 года считается датой смерти святого, эта же дата - день памяти Георгия Победоносца по новому церковному календарю. По старому стилю святого вспоминают 6 мая.
Напомним, что после перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь все непереходящие праздники и дни памяти (с фксированной датой) сдвинулись на 13 дней раньше.
Праздник Георгия Победоносца - традиции и что нельзя делать
В день памяти Георгия Победоносца хорошо пойти в церковь или прочитать молитвы Георгию Победоносцу дома.
Георгий Победоносец - покровитель воинов и всех, кто страдает от воен, земледельцев и скотоводов, защитник от врагов и диких зверей.
У святого Георгия просят благословения, защиты и здоровья, особенно для тех, кто сейчас на воинской службе и далеко от дома, чтобы помог обрести мир, уберег от врагов, недоброжелателей, людской злобы и хищных зверей, сохранил урожай и скот, уберег от стихийных бедствий, пожаров, наводнения и разорения.
В народе праздник получил название Егорьев или Юрьев день.
Что нельзя делать в день Георгия Победоносца:
- ругаться, сквернословить;
- обижать скот и домашних животных;
- шить и вышивать;
- резать - пользоваться ножницами, топором;
- охотиться и рыбачить.
Также не советуют в этот день много работать.
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