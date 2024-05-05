Хаотичные удары по территории этих городов не могут дать военного эффекта, поэтому эксперт видит другую цель агрессора.

Систематические обстрелы Харькова и Одессы - это выполнение не военных, а информационно-психологических задач. Как пояснил в комментарии 24 каналу военный обозреватель Роман Свитан, агрессор пытается давить на украинское общество, чтобы так принудить страну к капитуляции.

"Они выбрали два города, по которым им удобнее всего работать. Это Харьков, ведь 30 километров от линии границы. И Одесса, ведь в Крыму российские военные объекты достают до Одессы. Там расстояние и полетное время ракет - маленькие", - пояснил Свитан.

По мнению обозревателя, здесь Россия прямо прибегает к террористическим методам: постоянным запугиванием заставить украинцев к замораживанию войны или капитуляции и сдаче территорий.

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Свитан считает, что с поступлением в Украину уже обещанных зенитно-ракетных комплексов и самолетов F-16 прифронтовые города удастся защитить, в том числе от КАБов и управляемых зенитных ракет от комплексов С-300.

Россияне обстреливают Харьков и Одессу

Как писал УНИАН, россияне почти ежедневно наносят хаотичные удары по территории Харькова. Так, днем 5 мая агрессор ударил по городу тремя управляемыми авиабомбами. Пострадала центральная часть города и северные районы. По данным местных властей, пострадали 14 человек, повреждено более 15 многоквартирных домов и частные дома.

Также оккупанты время от времени устраивают серии многодневных бомбардировок Одессы. Мы рассказывали, что 2 мая разбомбили одно из отделений "Новой почты". Показательным стал ракетный удар днем 29 апреля, когда россияне ударили кассетной ракетой по набережной Одессы, где всегда много людей.

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