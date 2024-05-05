Аналитиков шокирует, как много западных компонентов в корейских ракетах.

С тех пор как Россия получила баллистические ракеты из КНДР, она запустила несколько десятков из них по территории Украины. Об этом сообщает BBC.

Ссылаясь на украинских военных, издание утверждает, что от северокорейских ракет в Украине уже погибли по меньшей мере 24 человека, а более 70 получили ранения.

Эксперт по вооружениям Кристина Кимачук, которая изучала обломки, рассказала BBC, что северокорейские ракеты плотно нашпигованы современной западной электроникой и другими западными компонентами. Некоторые компоненты изготовлены в начале прошлого года, то есть ракеты совсем новые.

Видео дня

По подсчетам британского аналитического центра RUSI, с сентября прошлого года в Россию из КНДР было отправлено около 6700 контейнеров с оружием. Аналитики считают, что эти контейнеры совокупно содержали более миллиона артиллерийских снарядов и ракет к РСЗО. Эти снаряды дали России возможность активно атаковать на фронте, но главным вопросом остается, сколько баллистических ракет получила Россия от КНДР.

Хотя украинцы говорят о низкой точности корейских ракет, доктор Джеффри Льюис, эксперт по северокорейскому оружию в Институте международных исследований Миддлбери (США), говорит, что они не намного хуже российских ракет.

Преимущество этих ракет заключается в том, что они чрезвычайно дешевые, пояснил доктор Льюис. Это означает, что вы можете покупать больше и стрелять больше, надеясь прорвать противовоздушную оборону, что россияне, кажется, и делают.

"В связи с этим возникает вопрос, сколько этих ракет могут изготовить северокорейцы. (...) Доктор Льюис, который изучал эти заводы через спутники, считает, что они могут изготовить несколько сотен в год", - пишет BBC.

Эксперты отмечают, что теперь, когда Пхеньян массово производит это оружие, он захочет продавать его большему количеству стран - не только в Россию. В первую очередь покупателем может стать Иран.

Сотрудничество России и КНДР: последние новости

Как писал УНИАН, во вторник истек срок полномочий комиссии ООН по наблюдению за санкциями Северной Кореи. Продлить полномочия не удалось из-за того, что Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности о продлении работы комиссии. Обозреватели считают, что это стало благодарностью Кремля за северокорейские поставки оружия.

Также мы рассказывали, что Пхеньян пытается решить свои экономические проблемы за счет Российской Федерации. Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик заявил, что экономическая ситуация в Северной Корее "значительно улучшилась" в течение последних месяцев благодаря поставкам продовольствия, сырья и нефтепродуктов из РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: