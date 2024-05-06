Военные сообщали об угрозе дронов и КАБов.

В ночь на понедельник, 6 мая, в Сумах прогремел громкий взрыв. Сейчас на Сумщине существует опасность применения беспилотников россиянами.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупредило об угрозе еще в 23:28. Через несколько минут военные зафиксировали движение дрона типа "Shahed" через Сумскую область в юго-западном направлении, а уже в 00:06 беспилотники двигались в направлении города Сумы.

В 00:10 Общественное сообщило, что в Сумах слышали звук взрыва, после чего часть города осталась без света. Сейчас угроза БПЛА также существует для Николаевской и Херсонской областей. В Харьковской и Донецкой областях предупреждали о пусках КАБ тактической авиацией.

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Обновлено в 00:59: В Сумах прогремел еще один взрыв, сообщает Суспільне.

Обновлено в 00:48: Воздушные силы призывают жителей Сум находиться в укрытиях.

Обновлено в 00:43: Оккупанты нанесли авиационный удар по энергетическим объектам Сумщины, уже ведутся восстановительные работы, сообщают в областной военной администрации. Последствия атаки уточняются.

Обновлено в 00:35: Проблемы со светом возникли не только в Сумах, но и в Лебедине, Белополье и Ахтырке, сообщает Суспільне. В областном центре также частично отсутствует водоснабжение.

Кроме того, после полуночи исчез свет в части районов Харькова.

Российские удары по Украине: последние новости

В воскресенье, 5 мая, российские оккупационные войска атаковали Харьков "шахедами", в результате атаки пострадали пять человек. Также сообщалось о разрушениях в жилом секторе.

Уже днем россияне ударили по Шевченковскому району города управляемыми авиабомбами. Ранения получили 14 человек, были повреждены жилые дома, автомобили и офисные здания.

Также утром стало известно об обстреле из реактивных систем залпового огня "Смерч" Славянской ТЭС.

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