Берлускони был шокирован поведением Путина.

В 2013 году Путин очень напугал бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони во время совместной охоты.

Об этом сказал экс-сенатор от партии Берлускони "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто, сообщает издание Corriere della Sera. Чикитто акцентировал, что об этом ему поведал при жизни сам Берлускони. Сам политик, рассказывая об охоте Чикитто, сказал, что до того времени никогда не держал в руках оружия, но Путин настаивал и дал ему ружье.

"Когда мы шли по снегу, он увидел двух оленей и показал мне, чтобы я выбрал одного: "Это твой. Стреляй". Я дал ему понять, что даже если бы я умер, я бы не стрелял. Тогда он застрелил их обоих", - пересказал слова Берлускони Чикитто.

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После этого Путин удовлетворенно посмотрел на бывшего итальянского премьера и сказал: "Сегодня я предложу тебе необыкновенную еду". После этого он взял нож и пошел к убитым оленям. "Он четвертовал животное и вырезал его сердце. Затем он взял поднос, дал его мне и положил сверху кусок окровавленного мяса со словами: "Это будет исключительное блюдо". Я пошел за дерево и меня стошнило", - пересказал слова ныне покойного Берлускони его товарищ.

Чикитто добавил, что Берлускони закончил свой рассказ такими словами: "Возможно, это привычка охотника".

Дружба Берлускони и Путина

У Берлускони были длительные и очень тесные дружеские отношения с Путиным и он занимал твердую антиукраинскую позицию. В 2022 году он всячески оправдывал полномасштабное вторжение РФ в Украину.

А в феврале 2023 года Берлускони заявил, что российского вторжения в Украину не было бы, если бы украинский президент Владимир Зеленский "прекратил нападать на две автономные республики Донбасса".

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