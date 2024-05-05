Одной из такик причин в законе указана смерть близких родственников.

Юрист ОО "Юридическая сотня" Инна Симакина объяснила, все ли, кто отказался от повестки в армию, являются уклонистами, пишет suspilne.media.

По ее словам, ответ на данный вопрос дает статья 22 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, который вступит в силу 18 мая. Как указала юрист, тогда уважительными причинами неявки в военкомат по повестке будут:

стихийные явления, которые помешали военнообязанному своевременно прибыть по повестке в ТЦК;

явления военного характера и их последствия;

болезнь самого гражданина;

смерть близких родственников.

"Все эти обстоятельства должны быть подтверждены документально. И обо всех этих обстоятельствах военнообязанный должен сообщить ТЦК в течение трех дней с момента возникновения этих обстоятельств лично", - объяснила Симакина.

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При этом она акцентировала, что статус "уклониста" человек приобретает по решению суда.

"До вступления в силу закона о мобилизации львиная доля подсудимых получали три года тюрьмы с условным отбыванием наказания. И хотя оно довольно мягкое, это не освобождает "уклониста" от повторной мобилизации", - добавила юрист.

Мобилизация в Украине - кто такой уклонист

Напомним, офицер юридической службы Черкасского ОТЦК Ярослав Скрипаловский объяснил, что в Украине отсутствует юридическое понятие "уклонист". Это бытовой термин, который применяется к лицам, которые нарушают определенные нормы законодательства, связанные с военным учетом и мобилизационными процессами. Поэтому и наказания для "уклонистов" бывают разные в зависимости от конкретной статьи закона, которая была нарушена.

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