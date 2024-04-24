В ЕС не ответили, будут ли депортировать мужчин с просроченными документами.

В Еврокомиссии отреагировали на решение Украины остановить предоставление консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом.

"Мы принимаем это объявление к сведению. У меня нет конкретных комментариев, когда речь идет о Директиве о временной защите (документ регулирует пребывание переселенцев из Украины на территории ЕС - ред.) Мы не различаем пола, а также призывной статус. Это все, что должна сказать со своей стороны", - сказала пресс-секретарь Еврокомиссии по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппе в комментарии "Радио Свобода".

В то же время в ЕС не признались, как относятся к этому решению украинских властей и будут ли депортировать мужчин с просроченными документами.

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"Не нам комментировать решение украинского правительства относительно мер, которые необходимо принять в контексте конфликта. Единственное, что мы можем сделать, - это объяснить, какова ситуация с этими лицами, которые находятся на территории Европы. Это то, что мы можем сделать", - подытожил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Что изменилось для украинцев за рубежом

Как сообщал УНИАН, 23 апреля вступило в силу прекращение консульских услуг для граждан Украины, которые находятся в других странах. В Министерстве иностранных дел назвали это "восстановлением справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

Юрист Евгений Зурнаджи считает, что такое решение не имеет законных оснований, поскольку новый законопроект о мобилизации еще не вступил в силу.

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