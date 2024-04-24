По его словам, для консульских сотрудников нужны четкие инструкции относительно того, каким образом действовать дальше, чтобы избежать правовой коллизии, когда старый закон утратит силу.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко прокомментировал инициативу МИД об остановке консульских услуг для украинских мужчин за рубежом и ответил, насколько законно такое нововведение.

Так, в интервью NV он выразил уверенность в том, что руководство МИДа действует в рамках закона.

"Я думаю, что министр Кулеба действует в рамках закона, потому что принят новый закон, который требует изменения определенных процедур, и эти процедуры меняются. Думаю, что уж кто-кто, а МИД обычно держится буквы закона", - заявил Огрызко.

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Он отметил, что хоть закон о мобилизации вступит в силу через месяц, но есть процедуры, которыми руководствуется МИД. "И эти процедуры, как и законодательство в целом, подлежат определенным изменениям в контексте того, что меняется само законодательство", - сказал он.

Он отметил, что есть люди, которые остались в Украине, платят налоги, и из этих налогов государство имеет возможность делать то, что нужно для защиты государства.

"А десятки и тысячи, а может и сотни тысяч мужчин сегодня за границей прекрасно себя чувствуют, патриотично размахивая флажками на футбольных матчах, но почему-то не хотят приехать и помочь Украине. Или это очень морально? Очень ли соответствует тем современным реалиям, которые мы с вами ежедневно и еженочно переживаем? Разве нельзя поставить вопрос в таком ключе?", - подчеркнул экс-глава МИД.

По его словам, для консульских сотрудников нужны четкие инструкции относительно того, каким образом действовать дальше, поскольку старый закон практически прекращает свое действие через несколько дней, "а для обработки тех заявок, которые подаются, требуется определенное время и возникает правовая коллизия".

Он подчеркнул, что, по его мнению, юристы в МИД очень подробно изучили все законодательные и подзаконные акты для того, чтобы действовать именно таким образом.

Кроме того, Огрызко отметил еще и вопрос морального характера.

"Меня, например, возмущает, когда [за границей] сидят здоровые мужчины, которые здесь могут работать. Не обязательно идти на фронт, они могут работать, где угодно. Могут делать дроны, работать в системе ВПК, в конце концов готовить для наших защитников еду, чтобы они хотя бы раз в день могли иметь горячую пищу, когда сидят в мокрых окопах и защищают нас с вами. Нет, они выбрали другую логику. Сидят подальше и очень патриотично рассказывают, как они любят Украину. Таким образом, я считаю, что такой подход абсолютно аморальный", - заявляет экс-министр.

Приостановление консульских услуг для призывников

23 апреля вступило в силу прекращение консульских услуг для граждан Украины, которые находятся в других странах. В Министерстве иностранных дел назвали это "восстановлением справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом".

В то же время в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и разведки назвали эту инициативу "полузаконной" и намерены вызвать представителей Министерства иностранных дел Украины для разъяснения.

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