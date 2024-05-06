Среди подразделений, которые защищают город, спецназ ГУР.

Россияне понимают, что от контроля над Часовым Яром зависит вопрос, кто вообще выиграет большую битву за Донбасс.

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире телемарафона отметил, что цели россиян в этой войне против Украины неизменны - это полная победа, включающая два компонента: лишение боеспособности ВСУ и контроль над территориями.

"Именно с такой приоритетностью. Но, поскольку есть политическая компонента, им очень важно показывать и территории. Лучше всего им это сейчас удается именно на Донецком направлении. А в пределах Донецкого, конкретно на Покровском направлении, которое раньше называли Авдеевским. На Покровском направлении у них больше всего успехов. Они не так много им дают стратегически, но дают передвижение линии на карте, то, что можно красиво "продать", - акцентировал Дикий. Видео дня

Продвижение на Покровском направлении "красиво подается" не только их электорату, также они пытаются запугать Запад, считает ветеран. Стратегически самый важный вопрос для россиян - Часов Яр.

"Вопрос для нас и для них в том, кто вообще выиграет большую битву за Донбасс. Потому что контроль над Часовым Яром, это де-факто контроль над всей большой агломерацией Константиновка, Краматорск, Славянск, Дружковка. Судьба этих четырех городов решается в Часовом Яру. Поэтому, заруба за Часов Яр уже есть и будет очень жесткой и страшной. Пожелаем нашим защитникам там сил", - подчеркнул он.

Дикий призвал внимательно прочитать англоязычную версию интервью представителя ГУР Вадима Скибицкого, который четко сказал, "что Часов Яр не упадет сегодня, то есть в ближайшей перспективе". "И здесь он знает, что говорит, потому что среди тех подразделений, которые защищают Часов Яр, собственно, спецназ ГУР. Это не является секретом и уже есть в медиа плоскости", - отметил он.

По его словам, это свидетельствует о хорошем уровне осведомленности Скибицкого, однако и демонстрирует, что "там больше воевать некому". "Если мы бросаем спецназ ГУР держать укрепрайон Часового Яра, это примерно из той серии, как очень дорогим микроскопом забивать гвозди, потому что молотки закончились. Держать укрепрайон - это работа пехоты. Спецназ ГУР для совсем других вещей, но сейчас именно он участвует в боях за Часов Яр", - акцентировал он.

Дикий добавил, что представитель ГУР сказал абсолютно правильную фразу о том, что удержание города - это вопрос доступных ресурсов и резервов.

"Он не случайно разделил эти два слова. Потому что это о разной ответственности. Ресурсы - это к нашим союзникам, к которым он обращался, а резервы - это к украинскому тылу, который срывает мобилизацию. Один вопрос уже решил конгресс США, боеприпасы в пути. То, что наши ребята продержатся до их прибытия - это точно. А второе, кем заполнить и заменить наших защитников - это вопрос к украинскому тылу. Здесь пока перспектива, к сожалению, плохая", - сказал он.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее спикер ОК "Хортица" Назар Волошин сообщил, что на направлении Часового Яра сосредоточено до 25 тысяч российских оккупантов.

Самыми горячими остаются Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское направления, там значительно обострилась обстановка, продолжаются бои с оккупантами.

Представитель разведки Вадим Скибицкий в интервью The Economist сказал, что захват Часового Яра - вероятно, лишь вопрос времени. Город может повторить судьбу Авдеевки.

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