На фронте продолжаются тяжелые бои с захватчиками.

Российские захватчики пытаются закрепиться восточнее поселка Стельмаховка Сватовского района Луганской области, продолжаются бои.

Как сообщают аналитики DeepState в своем Telegram-канале, ранее оккупанты провели штурмовые действия, в результате которых посадка перешла в серую зону. "Жаль, что они не демонстрируют, сколько живой силы полегло за нее за три дня боев", - отмечают они.

Сейчас оккупационные войска пытаются закрепиться там, а украинские Силы обороны уничтожают тех, кто пытается зайти. "Ситуация пока патовая, преимущество противника в виде мяса дает свое", - добавили аналитики.

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Ситуация на фронте: последние новости

В последней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщалось, что за последние сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками.

Только на Купянском направлении украинские защитники отбили 11 российских атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное и Берестовое Харьковской области, а также в районе Стельмаховки Луганской области.

Сообщалось, что там российские захватчики пытались улучшить тактическое положение при поддержке авиации.

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