Для актуализации данных украинцев "Оберег" взаимодействует с шестью другими реестрами.

Заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко рассказала, как работает и кто вносит сведения в реестр военнообязанных "Оберег", передает suspilne.media.

"Реестр "Оберег" - это инструмент для понимания государством человеческого капитала, для воинского учета граждан и для обратной связи граждан и понимания, какие данные относительно воинского учета есть у государства. Сейчас единственный орган, который вносит в "Оберег", - это работники ТЦК и СП. Это единственный регистратор, который может вносить данные", - сказала она.

Отмечается, что с целью актуализации данных украинцев и украинок "Оберег" взаимодействует с шестью другими реестрами: реестр Государственной налоговой службы, реестр Минюста, реестр Государственной регистрации актов гражданского состояния, реестр Государственной судебной администрации, реестр Государственной пограничной службы и реестр Министерства образования и науки.

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"Проверить, разыскивают ли вас как "уклониста" можно в базе в реестре ТЦК. Для этого пишем фамилии, имя и отчество. И если в системе такие люди есть, то увидим все судебные дела с ней связаны, суды, в которых они решались, и связанных лиц", - добавила Черногоренко.

Кто не "уклонист" - уважительные причины неявки в военкомат

По словам юриста, уважительные причины неявки в военкомат по повестке, согласно принятому закону о мобилизации, такие: стихийные явления, которые помешали военнообязанному своевременно прибыть по повестке в ТЦК; явления военного характера и их последствия; болезнь самого гражданина; смерть близких родственников.

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