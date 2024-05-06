Действующий президент США уступит место жене бывшего главы Белого дома.

Некоторые члены Демократической партии США предполагают, что на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 года президент США Джо Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру жены бывшего главы Белого дома Барака Обамы Мишель. Об этом сообщает Der Spiegel.

Отмечается, что Демократическая партия даже включила Мишель Обаму в свои опросы общественного мнения относительно потенциальных кандидатов.

"О женщине-президенте мечтает много американцев", - подчеркивает СМИ. Видео дня

По информации журналистов, две трети американцев считают Байдена слишком старым, чтобы руководить США еще четыре года. Многие также боятся экс-президента Дональда Трампа, который не сильно моложе действующего лидера страны и несколько дней в неделю проводит в суде из-за обвинений в попытке "купить молчание порноактрисы".

Выборы президента США-2024 - последние новости

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил администрацию действующего главы Белого дома Джо Байдена с "гестапо". Заявление прозвучало в тот момент, когда он рассказывал о своих юридических проблемах, обвиняя прокуроров.

Трамп также назвал Джека Смита, специального адвоката, который ведет два федеральных дела против него, "злостным бандитом" и "ненормальным".

Также УНИАН сообщал, что второе президентство Трампа может "разорвать" Европу. Возвращение бывшего президента закрепило бы изменения в США, которые больше нельзя игнорировать, написало издание Politico.

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