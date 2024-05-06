В чем их обвиняют - неизвестно.

В России объявили в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Об этом пишут российские пропагандистские издания со ссылкой на базу Министерства внутренних дел России. Он объявлен в розыск по статье Уголовного Кодекса Российской Федерации, однако в чем его обвиняют захватчики - неизвестно.

Также россияне объявили в розыск бывшего главу Министерства иностранных дел Украины (с 19 июня 2014 по 29 августа 2019 года) Павла Климкина и 16-го премьер-министра Украины (с 14 апреля 2016 по 29 августа 2019 года) Владимира Гройсмана.

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Кого еще "разыскивает" Россия:

Напомним, в конце 2023 года Москва объявила в розыск начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

После уничтожения российского БДК "Новочеркасск" оккупанты объявили в розыск Командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николая Олещука, обвинив его в совершении "террористического акта".

Весной Россия потребовала, чтобы Украина арестовала главу собственной Службы безопасности Василия Малюка.

В эту субботу, 4 мая, стало известно, что в российский розыск объявлены действующий и бывший президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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