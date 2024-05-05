Это не первая попытка РФ защитить технику от БПЛА.

Российские захватчики продолжают искать способы защитить свои танки от FPV-дронов, создавая дополнительную "броню" из металла.

Военный специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал в своем Telegram-канале видео нового "изобретения" оккупантов. "В армии РФ продолжаются съемки фильма "Безумный Макс - 6". Конструкции-монстры все страшнее", - добавил он.

На видео можно увидеть танк с конструкцией для разминирования территории. Машина со всех сторон защищена от беспилотных летательных аппаратов металлическими клетками.

Что известно о российских "царь-сараях":

В сети не впервые публикуют фото и видео "модернизированных" подручными средствами танков оккупантов. Например, усовершенствованные советские боевые танки Т-72 называют "танками-черепахами".

Известно, что для защиты техники от дронов оккупанты используют древесину, маскировочные сетки, решетки, цепи и бревна. Украинский военный ранее отметил, что смеяться с "танков-мангалов" не стоит - несмотря на проблемность подобной защиты для самих россиян, они продолжают выполнять свои задачи на поле боя.

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