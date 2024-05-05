Один из немецких чиновников отметил, что важно "поддержать обороноспособность Украины".

Немецкие земельные правительства должны помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, выехавших из страны после полномасштабного вторжения РФ.

Такое мнение высказал глава МВД федеральной земли Гессен Роман Посек в эфире телеканала ARD, передает газета Tagesspiegel. По его словам, можно прекратить выдавать украинским мужчинам немецкие документы вместо национальных, так как Украина не является нелегитимным государством.

Посек добавил, что важно "поддержать обороноспособность Украины", но в то же время надо сохранить за Германией статус безопасного приюта для украинских беженцев.

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Мобилизация в Украине

В Украине приняли закон о мобилизации, который вступает в силу 18 мая. Также страна принимает меры для возвращения мужчин призывного возраста, которые уехали за границу. Власти решили, что больше не будут выдавать им новые паспорта через иностранные консульства, если они не встанут на воинский учет.

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