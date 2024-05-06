Сегодня отмечается Международный день против диеты и славянский праздник "День Даждьбога".

Праздник 6 мая - Международный день против диеты, славянский праздник "День Даждьбога", День без домашних заданий. 6 мая - 126-й день года (127-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 239 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

6 мая праздник отмечается в каждом уголке нашей планеты - предлагаем вам узнать, какие торжества встречают сегодня жители разных стран:

День кофе - Дания.

День труда - Австралия.

День великих озер, День напитков, День медсестер, День благодарности туристам - США.

День плитки - Португалия.

Праздник встречи весны - Турция.

День болгарской армии, День храбрости - Болгария.

День мучеников - Ливан, Сирия, Габон.

Майский праздник - Великобритания, Ирландия.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает День пехоты. Вы можете поздравить с этим важным днем всех воинов, защищающих нашу страну.

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Памятные события в истории 6 мая

1626 - голландский колонист Петер Минёйт приобрёл у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк.

1833 - в США произведен первый стальной плуг.

1861 - Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США.

1872 - в Англии учрежден футбольный Кубок.

1914 - в британском парламенте палатой лордов отклонен законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.

1950 - 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем ещё семь раз повторить всё снова.

1953 - хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения ("искусственное сердце-легкие") во время операции на открытом сердце.

Какой сегодня церковный праздник

Христиане по новому стилю отмечают праздник 5 мая - Светлый понедельник и день памяти праведного Иова Почаевского. Те верующие, которые желают встречать торжества по старому стилю, могут помолиться иконе Божией Матери "Сладкое лобзание" и почтить память святой мученицы Александры Римской. Также в эту дату отмечается день памяти Георгия Победоносца (Юрьев день).

Приметы, запреты и народные обычаи 6 мая

Старинные приметы на сегодня гласят, что 6 мая можно и нужно устраивать застолья - если вы накроете пышный стол и пригласите друзей, то весь год удача и достаток не покинут ваш дом. Также именно сегодня можно внести свой вклад в улучшение урожая - достаточно лишь поставить по углам огорода освященные ветки деревьев.

Народные приметы о погоде 6 мая:

солнечный день - лето наступит рано;

дождь 6 мая сулит хороший урожай всех культур;

туман стелется с утра - наступит потепление.

Категорически запрещено 6 мая девушкам долго стоять у зеркала, иначе можно навлечь неприятности в личной жизни. Нельзя сегодня обижать животных - такое действие обернется для вас проблемами в жизни. Найдите другой день, чтобы заняться рукоделием, в противном случае вы зря потратите время (результат не будет таким, как хочется).

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