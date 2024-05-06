Праздник 6 мая - Международный день против диеты, славянский праздник "День Даждьбога", День без домашних заданий. 6 мая - 126-й день года (127-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 239 дней.
- Какой сегодня праздник в мире и в Украине
- Памятные события в истории 6 мая
- Какой сегодня церковный праздник
- Приметы, запреты и народные обычаи 6 мая
Какой сегодня праздник в мире и в Украине
6 мая праздник отмечается в каждом уголке нашей планеты - предлагаем вам узнать, какие торжества встречают сегодня жители разных стран:
- День кофе - Дания.
- День труда - Австралия.
- День великих озер, День напитков, День медсестер, День благодарности туристам - США.
- День плитки - Португалия.
- Праздник встречи весны - Турция.
- День болгарской армии, День храбрости - Болгария.
- День мучеников - Ливан, Сирия, Габон.
- Майский праздник - Великобритания, Ирландия.
Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна отмечает День пехоты. Вы можете поздравить с этим важным днем всех воинов, защищающих нашу страну.
Памятные события в истории 6 мая
- 1626 - голландский колонист Петер Минёйт приобрёл у индейцев Манхэттен за горсть бижутерии стоимостью 25 долларов. В 1664 году власть перешла к англичанам, которые создали из поселений острова город Нью-Йорк.
- 1833 - в США произведен первый стальной плуг.
- 1861 - Арканзас стал 9-м штатом, отделившимся от США.
- 1872 - в Англии учрежден футбольный Кубок.
- 1914 - в британском парламенте палатой лордов отклонен законопроект о предоставлении женщинам равного права голоса.
- 1950 - 18-летняя Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Менее чем через год она развелась, чтобы затем ещё семь раз повторить всё снова.
- 1953 - хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат искусственного кровообращения ("искусственное сердце-легкие") во время операции на открытом сердце.
Какой сегодня церковный праздник
Христиане по новому стилю отмечают праздник 5 мая - Светлый понедельник и день памяти праведного Иова Почаевского. Те верующие, которые желают встречать торжества по старому стилю, могут помолиться иконе Божией Матери "Сладкое лобзание" и почтить память святой мученицы Александры Римской. Также в эту дату отмечается день памяти Георгия Победоносца (Юрьев день).
Приметы, запреты и народные обычаи 6 мая
Старинные приметы на сегодня гласят, что 6 мая можно и нужно устраивать застолья - если вы накроете пышный стол и пригласите друзей, то весь год удача и достаток не покинут ваш дом. Также именно сегодня можно внести свой вклад в улучшение урожая - достаточно лишь поставить по углам огорода освященные ветки деревьев.
Народные приметы о погоде 6 мая:
- солнечный день - лето наступит рано;
- дождь 6 мая сулит хороший урожай всех культур;
- туман стелется с утра - наступит потепление.
Категорически запрещено 6 мая девушкам долго стоять у зеркала, иначе можно навлечь неприятности в личной жизни. Нельзя сегодня обижать животных - такое действие обернется для вас проблемами в жизни. Найдите другой день, чтобы заняться рукоделием, в противном случае вы зря потратите время (результат не будет таким, как хочется).