Таким образом РФ пытается перекрыть потери армии РФ на фронте.

Россия, скорее всего, вербовала граждан Кубы для участия в боевых действиях в Украине. Об этом говорится в исследовании BBC.

Известно, что в сентябре и октябре 2023 года платформа InformNapalm опубликовала в сети паспортные данные более 200 кубинцев, которые якобы вступили в армию РФ. Такая информация была получена путем взлома электронной почты российского офицера военкомата в Туле, что находится к югу от Москвы, сообщили на сайте.

"Поиск в Facebook показал, что 31 из имен, упомянутых в украинской утечке, совпадает с аккаунтами, владельцы которых находятся в России или связаны с российской армией. Некоторые из них, например, опубликовали свои фотографии в российской военной форме или в местах с российскими дорожными знаками или российскими номерными знаками. Другие указывают Россию как свое текущее место жительства", - говорится в материале. Видео дня

В издании подчеркнули, что вербовка иностранцев для перекрытия потерь РФ помогает Кремлю избежать рисков, связанных с попытками принудительной мобилизации среди россиян. Во время того, как РФ объявила частичную мобилизацию в 2022 году, страну решили покинуть сотни тысяч мужчин.

В то же время России относительно легко завербовать кубинцев, ведь две страны являются союзниками со времен холодной войны. Известно, что гражданам Кубы не нужно оформлять визу для путешествия в РФ, а также там есть прямые рейсы в Москву, которые облегчают поездку.

В свою очередь Россия предлагает кубинским мужчинам выгодные армейские контракты, которые их привлекают, ведь они пытаются выбраться из экономического кризиса, который становится хуже. Также Куба находится под санкциями США.

"Просочившиеся в сеть документы и сообщения СМИ свидетельствуют, что кубинским мужчинам предлагают ежемесячные выплаты в районе 2000 долларов (1600 фунтов стерлингов) в месяц - огромную сумму для Кубы, где средняя месячная заработная плата составляет менее 25 долларов (20 фунтов стерлингов). Обещание российского гражданства также может соблазнить некоторых кубинцев", - добавляют в BBC.

Журналисты напомнили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия проводит действия, которые значительно облегчают иностранцам получение российского гражданства после службы в армии. Также BBC видела сообщения в соцсетях, которые говорят о том, что некоторые кубинские солдаты получили паспорта РФ через несколько месяцев после того, как они записались на службу.

Известно, что благодаря российскому паспорту можно путешествовать без виз в 117 стран мира, в то время, как граждане Кубы ограничены 61 страной.

"Местное СМИ в подмосковной Рязани подтвердило, что кубинцы вступают в ряды российской армии. Кубинцы хотели "помочь нашей стране достичь целей специальной военной операции", сообщило издание, добавив, что "некоторые из них хотели бы стать российскими гражданами в будущем". Но найти проверенную оценку количества кубинцев, вступивших в российские ряды, сложно", - отметили в публикации.

В то же время дипломатический представитель Украины в Латинской Америке и Карибском бассейне Руслан Спирин в интервью Wall Street Journal рассказал, что такая цифра составляет 400 человек. Однако один из кубинских офицеров в России Лазаро Гонсалес отметил для антиправительственной радиостанции в изгнании, что под его командованием служат 90 кубинцев.

Он добавил, что они, вероятно, будут размещены в уже оккупированных частях восточной Украины, а не на передовой.

"Поскольку российская армия оккупирует территории в Украине, мы, кубинцы, поддерживаем армию в тех городах и районах, которые оккупированы, вот и все", - отметил господин Гонсалес в интервью радиостанции, которая находится в Майами.

Также в издании рассказали, как в прошлом году известный кубинский блогер рассказал историю двух 19-летних граждан Кубы, которые уверяли, что им предлагали работу на стройке в РФ, однако вместо этого отправили на линию фронта в Украине.

Такой случай показывает опыт и других иностранцев, которые сообщили BBC, что их заманили в РФ, обещая более высокие зарплаты, однако они оказались на фронте. В то же время власти Кубы сделали противоречивые заявления относительно участия своих граждан в войне в Украине.

"После шквала сообщений в сентябре 2023 года о кубинцах, воюющих в Украине, власти Гаваны заявили, что арестовали 17 человек, причастных к их вербовке. Однако вскоре после этого посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья заявил, что его правительство не имеет ничего против кубинцев, которые хотят "просто подписать контракт и легально принять участие в этой операции на стороне российской армии"", - отметили в BBC.

Однако уже через несколько часов министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья сказал, что Гавана выступает против "участия кубинских граждан в любых конфликтах".

В свою очередь в Украине сообщили, что за последние месяцы количество иностранных боевиков увеличилось, а также количество иностранцев среди военных, которые ВСУ захватили в плен на фронте.

Представитель украинского агентства по делам военнопленных Петр Яценко рассказал для BBC, что многие из таких боевиков походят из стран, которые имеют низкий уровень дохода, а именно из Кубы, Индии, Непала, а также из стран Африки и Центральной Азии.

"Каждую неделю мы захватываем до пяти военнопленных из других стран на линии фронта", - заверил он.

По его словам, их умения были на низком уровне, поэтому это означает, что продолжительность их жизни на фронте составляла не дни, а часы.

Россия вербует иностранцев и заключенных для войны в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, оккупанты, которых завербовали в тюрьмах российского минобороны, погибают на войне в Украине более быстрыми темпами, чем заключенные, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер". Журналисты российской службы BBC исследовали более 9 тысяч сообщений, подтверждающих гибель этих российских заключенных.

"Мы выделили из почти 9 тысяч погибших заключенных группу в 1 040 человек, у которых была известна и дата начала контракта, и дата гибели. Эти сведения мы почерпнули из опубликованных некрологов и сообщений родственников. 540 человек из нашей выборки были "вагнеровцами", а остальные 500 воевали в подразделениях "Шторм"", - рассказали журналисты.

Также сообщалось, что РФ продает на войну в Украине сирийских беженцев. В этом России помогают посредники, которые переправляли беженцев в Европу через Россию и Беларусь.

"В сирийских и российских телеграм-каналах распространяют ролики с уроженцами Египта, Сирии, Сомали и Индии в военной форме, а также фото и видео российских паспортов, которые им выдают. Все паспорта сирийцев были выданы в Якутии", - отметили в расследовании российского издания "Новая газета".

Вас также могут заинтересовать новости: