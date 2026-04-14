Новые дроны меняют облик поля боя и дают Украине преимущество на фронте, – Fortune

Украина быстрее адаптируется и внедряет новые разработки.

Постоянные инновации Украины в сфере беспилотников обеспечивают ее войскам все более ощутимое преимущество на поле боя и наносят серьезные удары как по армии России, так и по ее экономике, пишет Fortune.

Несмотря на то, что в начале полномасштабного вторжения РФ имела численное преимущество, впоследствии оно было нивелировано благодаря западной помощи и стремительному развитию дронов, которые сейчас наносят большинство потерь, говорится в статье.

Как отмечается, обе стороны активно модернизируют свои беспилотники, однако Украина демонстрирует более быстрые темпы инноваций и, по последним оценкам, смогла перехватить инициативу.

Видео дня

По данным Института изучения войны, новые разработки украинских дронов не только создают трудности для российских войск на фронте, но и меняют баланс сил в пользу Украины. Усовершенствование беспилотников привело к росту потерь РФ в 2026 году по сравнению с 2025-м, когда они уже достигали примерно 30 тысяч человек ежемесячно.

Кроме того, новые технологии позволяют эффективнее поражать российские системы ПВО и перехватывать вражеские дроны. В результате темпы продвижения российских войск замедлились, что открывает Украине возможности для контратак.

По оценкам аналитиков, Украина активно развивает собственную индустрию беспилотников при поддержке западных партнеров. В частности, сообщается об использовании новых дронов с элементами искусственного интеллекта, которые устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, сложнее обнаруживаются и имеют большую дальность действия.

В то же время Россия делает ставку на массовое производство ограниченного количества моделей, что сдерживает инновации. Дополнительным фактором называют инертность военного руководства.

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус прогнозирует, что Украина может сформировать один из самых мощных оборонно-промышленных комплексов среди демократических стран. По его словам, речь идет не только о воздушных, но и о наземных и морских беспилотных системах. Он также отметил высокую скорость обновления технологий: программное обеспечение модернизируют менее чем за неделю, а аппаратные решения – каждые несколько недель.

Удары вглубь России и экономические последствия

Новые украинские дроны позволяют наносить удары глубоко в тыл РФ, в частности по объектам энергетической инфраструктуры.

Аналитики обращают внимание на атаки на порт Новороссийск в Черном море, а также на нефтетерминалы в Балтийском море – Приморск и Усть-Луга, через которые ранее проходило около 45% морского экспорта российской нефти. о сообщениям, в результате ударов по Приморску было уничтожено нефтепродуктов примерно на 200 миллионов долларов, а экспорт нефтехимической нефти из Усть-Луги в конце марта сократился примерно на 70%.

В ISW отмечают, что расширение украинской кампании дальних ударов по нефтяной инфраструктуре использует перегруженность российской ПВО и наносит ощутимый ущерб экспортным возможностям РФ.

В итоге сочетание инноваций, адаптации и системных ударов создает накопительный эффект, который ослабляет российские силы как на фронте, так и в экономической плоскости.

Новые разработки в Украине

Как писал УНИАН, в Украине появилась новая ракета-дрон Areion – модификация ракеты-дрона "Паляница" от КБ "Луч". Она имеет боевую часть до 120 кг и дальность полета до 600 км. Поставляется в контейнере для запуска с установки комплекса "Нептун", также ее можно запускать с прицепа или полуприцепа.

Также президент Зеленский сообщил, чтовпервые в истории российско-украинской войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами. Были задействованы наземные роботизированные комплексы и дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: