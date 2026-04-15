Россия начинает кампанию: эксперт сказал, что означает удар по Печенежскому водохранилищу

Пока сложно оценить, к каким последствиям привело бы попадание в плотину, говорит эксперт.

Россия начала наносить удары по гидротехническим сооружениям, о чем ранее предупреждал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сказал военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV, комментируя попытку россиян атаковать Печенежское водохранилище.

"Он предупреждал, что россияне будут наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение. Вот и началось. Это может быть прямой угрозой для такого города, как Харьков. Крупного города. И россияне начинают кампанию ударов по гидротехническим сооружениям, чтобы лишить крупные города воды перед началом летней жары", – сказал Попович.

Видео дня

Он отметил, что в случае с этим ударом проблемой для Украины является то, что она не нашла решений для противодействия российским КАБ, которые запускаются с бортов тактической авиации:

"Об этой проблеме мы уже годами говорим, что нужно сбивать самолеты, чтобы они не запускали КАБы. Но чтобы сбивать самолеты, нам нужны дальнобойные средства ПВО, которых у нас мало. Проблема КАБов остается. Что будет, если они повторно попытаются запустить КАБы и все-таки попадут в эту дамбу – вопрос открытый".

Удар по Печенежскому водохранилищу: что известно

Напомним, 14 апреля глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что РФ попыталась атаковать шестью КАБами Печенежское водохранилище. Он подчеркнул, что это крупнейшее водохранилище в области, которое имеет критически важное значение как для самого Харькова, так и для всей области.

Впоследствии в ВСУ сообщили, что эта попытка РФ атаковать водохранилище оказалась неудачной. По информации 16-го армейского корпуса ВСУ, четыре из этих КАБов попали в землю недалеко от гидротехнических сооружений дамбы, а еще два – в воду.

