Впервые за всю войну позиции врага захватили исключительно НРК и дронами, – Зеленский

Операция была проведена без участия пехоты и без потерь с украинской стороны.

Впервые в истории российско-украинской войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами. Были задействованы наземные роботизированные комплексы и дроны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что "будущее уже на фронте, и его создает Украина".

"Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами – НРК и дронами. Оккупанты сдались в плен, и эта операция была выполнена без участия пехоты и без потерь с нашей стороны", – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что разработки "Ратель", "Термит", "Ардал", "Рысь", "Змей", "Протектор", "Воля", а также другие украинские БПЛА всего за три месяца выполнили на фронте более 22 тысяч миссий.

"Другими словами, более 22 тысяч раз спасены жизни – в самые опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях на защите высшей ценности – жизни человека", – подчеркнул Зеленский.

Украинское оружие

В Украине есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях. Когда именно и по каким целям было применено это оружие, пока неизвестно.

Ранее стало известно, что ВСУ начали уничтожать оккупантов с помощью новых крылатых FPV-дронов. Для нанесения ударов на дрон установили боеприпас ПГ-7, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника.

