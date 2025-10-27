Оккупанты, которые просочились в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север.

Оборона Покровска усилена, украинские военные проводят активное противодействие оккупантам в городе.

Как сообщают в 7 корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск (ШР ДШВ) ВСУ, в Покровске продолжаются городские бои с группами россиян, которые благодаря численному превосходству в силах и средствах сумели просочиться и накопиться в разных частях города.

"На днях нашу оборону усилили новыми подразделениями. В частности, штурмовыми войсками, артиллерией, экипажами БпЛА и другими составляющими Сил обороны. Наращиваем применение зенитных дронов и ситкометов против вражеских "мавиков". Дополнительно дистанционно минируем пути просачивания противника", - говорится в сообщении.

Согласно информации военных, оккупанты, которые попали в город, не пытаются закрепиться, а намерены продвинуться дальше на север. Тем самым враг хочет распылить украинские силы обороны и заблокировать сухопутные логистические коридоры в город.

"Сейчас о полноценном контроле над одним из районов Покровска речь не идет", - отмечают в 7 корпусе ШР ДШВ.

Также сообщается, что противник имеет возможности вести наблюдение за перемещениями как в Покровске, так и в Мирнограде.

"Ротация личного состава - затруднена и происходит с существенными задержками. Логистика - ограничена. При доставке необходимой провизии используются как воздушные, так и наземные дроны. Одновременно оккупанты проводят классические массированные штурмовые действия по всей полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ. Цель - сломать защиту украинских войск, приблизить линию разграничения к Покровску и Мирнограду, постепенно устанавливать полноценный контроль над кварталами обоих городов", - говорится в сообщении.

Защитники сообщают, что за 25-26 октября украинские воины уничтожили в Покровске около 40 россиян.

В целом по всей полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ за 25-26 октября оккупанты совершили 42 атаки Россияне никаких целей, которые поставили перед собой, не достигли. Украинские воины уничтожили 64 оккупантов и 4 единицы бронированной техники, 2 единицы автомобильной техники и 6 мотоциклов. Отразить массированные штурмы удалось как благодаря взаимодействию между подразделениями в полосе обороны 7 корпуса ШР ДШВ, так и со смежными подразделениями из полосы 1 корпуса Нацгвардии "Азов".

Ситуация в районе Покровска

26 октября Генеральный штаб Украины признал, что ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается сложной, и что российские силы значительно активизировали свои наступательные усилия. При этом Генштаб заявил, что в Покровске действуют около 200 российских военнослужащих, однако украинские контрдиверсионные операции не позволяют российским войскам продвинуться вглубь города и закрепиться там.

В свежем отчете Института изучения войны отмечается, что некоторые успехи российских войск в районе Покровска и Мирнограда "не предвещают неизбежного краха украинской обороны в этом районе".

