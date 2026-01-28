Поблагодарил, что не убили: на Лиманском направлении взяли в плен российского снайпера

Также в плен попал российский связист.

На Лиманском направлении украинские военные провели успешную операцию на позициях оккупантов и взяли двух из них в плен.

Операцию провели спецназовцы "Дозора" Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и бойцы 53-й отдельной механизированной бригады, говорится в сообщении ГПСУ. "Пограничники уточнили, что в результате стрелкового боя восстановлена контролируемая позиция и взяты в плен два российских военнослужащих.

В ходе фильтрационных мероприятий установлены специальности пленных в оккупационной армии. Вражеский снайпер и связист переданы компетентным органам", - говорится в сообщении.

Видео дня

ГПСУ обнародовала видео, на котором пленные оккупанты признались, что они из 25 армии ВС РФ. На видео слышно, что российский снайпер говорит с акцентом, а связист - нет.

Кроме этого, россияне поблагодарили украинских военных за то, что они их не ликвидировали. Свое видеообращение оккупанты завершили словами: "Слава Украине!".

Плен ЗСУ

Ранее УНИАН сообщал, что в Покровске в плен ВСУ попали двое граждан Колумбии. Затем они рассказали, что в РФ приехали работать, а на войну против Украины их отправили обманом.

А в начале января стало известно, что ВСУ взяли в плен гражданина Кубы с необычным позывным. Кубинец с позывным "Никто" попал в плен ВСУ в Купянском районе.

По словам иностранца, в Москве он пробыл 8 месяцев, хотя его российская виза была действительна только три месяца. Кубинец сказал, что жить в статусе нелегала в столице России ему было трудно. "Быть нелегалом в Москве – нелегко, потому что полиция ежедневно прочесывает город", – рассказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: