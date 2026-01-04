Россияне одновременно обходят Лиман и пробуют зайти в город: в ВСУ раскрыли планы врага

На Лиманском направлении есть большие проблемы с логистикой для обеих сторон, сообщил Трегубов.

Россияне пытаются обойти Лиман в Донецкой области и одновременно инфильтрироваться в город. Об этом в эфире Суспільне Новини рассказал начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Они хотели бы обойти Лиман, но параллельно наблюдаются попытки инфильтроваться в сам населенный пункт. То есть они пытаются в него войти непосредственно. Здесь уже все идет в ход. Им очень интересен выход на Славянско-Краматорскую агломерацию", - пояснил он.

По словам Трегубова, это направление очень напряженное, но россияне там "хорошо получают по зубам". Он добавил, что на Лиманском направлении есть проблемы с логистикой для обеих сторон, ведь там большая "серая зона".

Видео дня

"Поскольку проникновение БпЛА достаточно большое, поэтому для каждой стороны логистическая операция это отдельная тема, это отдельная трудность", - подчеркнул военный.

Ситуация на фронте

Как сообщал ранее УНИАН, по данным аналитиков мониторингового проекта DeepState за минувшие сутки россияне продвинулись возле Константиновки в Донецкой области и возле села Степная Новоселовка неподалеку Купянска на Харьковщине.

Также мы писали, что россияне готовят наступление на Купянск. По словам начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, враг планирует взять населенный пункт до февраля 2026 года, поэтому сейчас подтягивает свои силы на север, чтобы снова инфильтрироваться на его территорию.

