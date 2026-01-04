ВСУ взяли в плен гражданина Кубы с непривычным позывным

Кубинец с позывным "Никто" попал в плен ВСУ на Купянщине.

На Купянском направлении 127-я отдельная тяжелая механизированная Харьковская бригада взяла в плен гражданина Кубы Джоанди Депалазу, который получил позывной "Никто", сообщает в Telegram-канале Корпус Хартия.

По словам кубинца, в Москве он проработал 8 месяцев, хотя его виза в России была действительна только три месяца. Депалазу отметил, что жить в статусе нелегала в столице России ему было трудно.

"Быть нелегалом в Москве - нелегко, потому что полиция ежедневно прочесывает город. Они говорят: "Или давай нам деньги, или мы депортируем тебя или отправим на войну"", - рассказал он.

Видео дня

Кубинец утверждает, что не подписывал контракт с Минобороны РФ, чтобы участвовать в войне против Украины, поэтому его должны были депортировать на Родину. Однако, через 6 дней его отвезли на фронт.

Депалазу поделился, что с момента попадания на фронт он не видел ни своих документов, ни выплат. В Купянск он попал в августе 2025 года.

Примечательно, что украинский военный взял в плен кубинца и двух россиян, но во время эвакуации граждане РФ смогли сбежать. Пленного кубинца украинский защитник отвел в дом местной жительницы, где ему оказали помощь.

"Возможно, я вернусь в свою страну, возможно нет. Я уверен, что попаду в тюрьму где-то на 20 лет, потому что Куба и Россия - друзья. У меня нет будущего", - сказал кубинец в видео.

РФ вербует иностранцев на войну против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что в Покровске, Донецкой области в плен ВСУ попали двое граждан Колумбии. По их словам, в Россию они приехали работать, а на войну против Украины их отправили обманом. Колумбийцы прибыли в российский город Уфа. У них забрали документы, а взамен выдали оружие и отправили на штурм Покровска. Один из пленных рассказал, что в Уфу прибывают непрерывно граждане его страны. Россия обещает иностранцам большую зарплату якобы за работу охранником или сварщиком, поэтому многие люди соглашаются на такие вакансии.

Также мы писали, что также в плен к украинским защитникам попал легкоатлет из Кении. 36-летний Эванс Кибет утверждает, что его тоже Россия обманом отправила на фронт. Спортсмену предложили поехать в Санкт-Петербург якобы на оплачиваемое участие в спортивном фестивале. Когда он прибыл в Россию вместе с другими африканцами, им дали на подпись контракт, который был на русском языке. После подписания документа, у него забрали паспорт, отвезли на полигон на тренировку. Примерно с неделю они тренировались, а потом их отвезли на фронт. Кибет рассказал, что ему удалось убежать в лес, где он снял военную форму и вышел к позициям ВСУ, чтобы сдаться в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: