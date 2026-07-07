19 лет прожил в США: правнук Брежнева объяснил, почему ушел воевать против Украины

Он жил в Нью-Йорке и работал разнорабочим.

Антон Милаев, названный правнуком генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, попал в плен к украинским военным в Херсонской области. В интервью проекту "Хочу жить" он рассказал о своей жизни в Нью-Йорке и о том, почему пошел на войну против Украины.

Антон Милаев 19 лет прожил в США. Он жил в Нью-Йорке и работал разнорабочим. Однако грин-карту он так и не получил, поэтому решил вернуться в Россию.

Милаев объяснил, что устал от "работы на масонов", да и к тому же скучал по родине.

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После возвращения в Россию мужчина накопил долги на сумму в 1 миллион рублей, и именно деньги стали главным мотивом для того, чтобы пойти на войну.

Указывается, что в прошлом году Милаев принял решение подписать контракт с Министерством обороны РФ, за что ему было выплачено 1,4 миллиона рублей единовременной помощи.

Кроме того, своё желание принять участие в войне против Украины мужчина объяснил пропагандой.

"Хотели увидеть нацистов", – поделился Милаев.

На вопрос журналистки, видел ли он их в Украине, мужчина ответил отрицательно.

"Нет, не видели. Но об этом мы узнали только тогда, когда уже попали сюда. Я думаю, что каждому здесь нужно изменить мнение об этой войне", – сказал пленный.

Как и все остальные контрактники, Милаев надеялся на спокойную службу. В частности, он надеялся, что получит должность водителя в тыловых частях, а вместо этого после трех недель подготовки на оккупированной Луганщине его отправили в штурмовой батальон 98-й дивизии ВДВ.

Его и других оккупантов перебросили в Херсонскую область и поставили задачу форсировать Днепр. Милаев описывает этот рейд как безнадежный.

"Выжить практически невозможно. Тела погибших не эвакуируют, и их съедают дикие животные", – рассказал россиянин.

Поэтому выжить смогла лишь половина его группы: из восьми человек остались только четверо.

Милаев рассказал, что самостоятельно добрался до реки, а там сдался украинскому беспилотнику. Впоследствии его задержали бойцы 34-й бригады морской пехоты ВСУ.

Условия в украинском плену названный правнук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева называет "шикарными" и соответствующими всем требованиям международного права.

Ему удалось позвонить бывшей жене. Мужчина рассказал, что скрывал своё происхождение, поскольку не хотел, чтобы кто-то узнал о его родственных связях с Брежневым.

Возвращаться в Россию в рамках обмена пленными Милаев не хочет, поскольку боится, что может снова оказаться на фронте или же его могут расстрелять за то, что он сдался в плен ВСУ.

"Надеюсь, что смогу здесь досидеть, пока война не закончится", – подытожил он.

Милаев – сын Евгения Милаева, первого мужа Галины Брежневой. Его отец был известным цирковым акробатом и директором Московского цирка. Дочь генсека усыновила детей Евгения от первого брака, поскольку их биологическая мать умерла во время родов. Антон Милаев также начинал карьеру в цирке, но она не принесла ему состояния.

Плен ВСУ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы 42-й механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя взяли в плен российского штурмовика с позывным "Ястреб". Пленник родом из Барнаула Алтайского края. Как признался мужчина, на фронт он попал потому, что "поссорился с семьёй и сорвался". Российский оккупант почти три месяца скрывался среди руин в радиусе нескольких сотен метров. Выживал благодаря найденным в подвалах консервам и крупам. Мужчина ждал команды отступать, но приказа так и не последовало. В результате он попал в плен к украинцам.

Также мы писали, что на Ореховском направлении в Запорожской области российские оккупанты вновь предприняли попытку пробраться по газовой трубе к украинским позициям. По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, украинские военные заранее знали о намерениях россиян. Примечательно, что российские солдаты даже проходили соответствующие тренировки на специально оборудованных полигонах на оккупированной территории. На выходе из трубы их ждали листовки с инструкциями, как сдаться в плен, а также украинские дроны в воздухе.

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