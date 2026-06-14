Три месяца россиянин ждал 'своих' в руинах – и дождался ВСУ

Он понимал, что его бросили на "штурм", но объяснить, что делает российская армия в Украине, так и не смог.

Бойцы 42-й механизированной бригады имени Героя Украины Валерия Гудзя взяли в плен российского штурмовика с позывным "Ястреб". Видео допроса опубликовали в Telegram-канале бригады.

Пленник – младший сержант Колпаков Роман Евгеньевич, 1999 года рождения, из Барнаула Алтайского края. Оператор РЭБ 137-й мотострелковой бригады "Урал".

В начале знакомства с бойцами ВСУ оккупант назвал чужой позывной. Когда его поймали на лжи, объяснил, что "сам хотел такой" – позывной он якобы придумал, потому что играл за хоккейную команду с таким названием.

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Как признался мужчина, на фронт он попал потому, что "поссорился с семьей и сорвался". Его отправили к штурмовикам под Новопавловку. Роман воевал с 2023 года, поэтому прекрасно знал этот участок и сразу понял, чем все закончится.

"Мне кажется, с самого начала всем было понятно, что группу разгромят. Это была стопроцентная авантюра. В группе все были новенькие, не очень понимали, что к чему", – рассказал россиянин.

До самой Новопавловки, как вспоминает военный РФ, заехать не удалось из-за заграждений. Группа спешилась, прошла через гражданские дворы и спряталась в подвале. Через два часа туда влетел FPV-дрон. Один из бойцов погиб на месте, а самого Романа оглушило. После нескольких перемещений между домами – снова атака дрона. Он успел выпрыгнуть в окно, спрятаться в гараже и дождаться дыма, чтобы перебежать дальше.

Отряд уничтожили, и Колпаков остался один. Он рассказал, как почти три месяца скрывался среди руин в радиусе нескольких сотен метров. Выживал благодаря найденным в подвалах консервам и крупам. Мужчина ждал команды отступать, но, несмотря на то, как в Москве любят повторять "своих не бросают", приказ так и не поступил.

"Меня увидели люди в окне и крикнули: "Стой! Бросай оружие! Выверни все из карманов и подойди поближе"", – вспомнил он, как оказался в плену.

По его словам, после задержания его накормили, напоили и дали покурить. Теперь он ждет, что его обменяют.

Плен ВСУ - другие новости

Ранее УНИАН писал, что российские оккупанты пытались проникнуть в тыл украинских позиций на Ореховском направлении через магистральный газопровод, однако операция завершилась для них пленлением. Украинские военные заранее знали о замысле врага, ведь россияне даже тренировались проходить по трубам на специальных полигонах. На выходе из газопровода оккупантов ждали не бои, а листовки с инструкциями по сдаче в плен и украинские дроны в небе. По словам самих пленных, командиры фактически отправили их "в один конец", а после выхода каждой группы трубу даже заваривали.

В плен к украинским военным также попал российский оккупант – кандидат экономических наук из Санкт-Петербурга, имеющий четыре высших образования, британскую степень MBA и опыт работы в международных компаниях. Несмотря на солидный бэкграунд, он не смог найти хорошо оплачиваемую работу в России и накопил около семи миллионов рублей долгов, в частности из-за кредита на автомобиль BMW X6.

По словам пленного, на войну он пошел из-за безвыходного положения и обещаний рекрутеров, что будет служить "в тылу за компьютером". Драчевский признал, что стал жертвой российской пропаганды, убеждавшей в скорой победе, и назвал свое решение большой ошибкой.

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