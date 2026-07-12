'Нужно заплатить за невесту 99 коз': гражданин Кении рассказал, как попал в плен ВСУ

Мужчина решил уехать на заработки в Россию, но не учел, что в этой стране всех обманывают.

Россия продолжает обманом привлекать к войне против Украины иностранцев, обещая им высокооплачиваемую работу в гражданском секторе. Так на фронт в Украине попадают, в частности, граждане африканских стран. Один из пленных кенийцев рассказал в интервью журналисту Дмитрию Карпенко, как он оказался в составе российской армии и какие мотивы побудили его вообще поехать в Россию.

35-летний Фрэнсис из Кении рассказал, что имеет диплом инженера-электрика, работал по контракту в крупной компании, а после его окончания подрабатывал случайными работами в своем городе. По его словам, этих доходов не хватало, чтобы содержать семью. Мужчина женат и воспитывает дочь.

По словам пленного, в июле 2025 года он встретил своего университетского товарища, который сообщил о якобы имеющейся вакансии охранника в России. На тот момент кениец был без постоянной работы, поэтому согласился.

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Для оформления документов от него требовали лишь копии паспорта, справку об отсутствии судимости и медицинскую справку. Пленный утверждает, что даже во время подписания контракта был убежден, что едет работать именно охранником.

Лишь по прибытии на военную базу, где ему выдали форму, кениец понял, что речь идет о прохождении службы в армии, а не о гражданской работе. Вместе с ним на полигоне находились граждане Колумбии, Ирака, Нигерии, Камеруна и других стран.

По словам кенийца, за время службы он получил около 700 тысяч рублей. Заработанные деньги он планировал потратить на собственное жилье.

"Денег хватило бы, чтобы построить собственный дом", – рассказал он.

По словам Фрэнсиса, в его племени существует традиция платить выкуп за невесту. Этот выкуп может составлять 99 коз, однако сумма является предметом конкретной договоренности между женихом и родителями девушки.

"Это предмет переговоров. Необязательно платить всё сразу. Можно выплачивать постепенно, даже в течение многих лет. Если тесть и теща видят, что ты хороший человек, они могут сказать: "Хватит, остальное мы прощаем", – рассказал кениец.

Что касается его собственного отношения к войне в Украине, то мужчина заявил, что не очень понимал, что на самом деле происходит.

"Я знал только, что между Россией и Украиной есть какой-то конфликт, но не понимал, что это полномасштабная война", – сказал он.

По словам Фрэнсиса, на фронте он оказался лишь после двухнедельной подготовки, а в плен попал 22 ноября 2025 года во время смены позиций. Он рассказал, что перед этим командир подорвался на мине, после чего подразделение получило приказ отойти на другую позицию.

"Мы приближались к украинской стороне и во время перехода встретили двух украинских военных, которые выстрелили в воздух", – вспоминает наемник.

Кениец говорит, что даже не сразу понял, что произошло, но, увидев, что его командир бросил оружие и лег на землю, сделал то же самое.

Плен ВСУ: последние новости

Как писал УНИАН, 45-летний Антон Милаев, правнук советского генсека Леонида Брежнева, ушел на войну против Украины в качестве сапера и попал в плен. Его мать рассказала, что он пропал осенью 2025 года, а впоследствии появилась информация о пребывании сына на территории Херсонской области под контролем ВСУ.

Позже Милаев рассказал журналистам, что после 19 лет жизни в США вернулся в Россию, где из-за долгов и пропаганды решил пойти на войну против Украины. Он подписал контракт с Минобороны РФ, получив выплату, но вместо тыловой службы попал в штурмовой батальон, который понес большие потери во время форсирования Днепра в Херсонской области. В итоге Милаев сдался украинскому беспилотнику, сейчас находится в плену, называет условия содержания "шикарными" и не хочет возвращаться в Россию, опасаясь репрессий.

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