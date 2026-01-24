РФ отправила на переговоры в Абу-Даби 'лучшего переговорщика Путина': что о нем известно

Официально Москва не сообщала об участии Зорина в переговорах.

Россия отправила на переговоры с Украиной и США в Абу-Даби своего "лучшего переговорщика" - первого замначальника информации управления ГРУ Александра Зорина. Ранее он занимался вербовкой сирийцев для "ЧВК Вагнера", пишет "Агентство".

Отмечается, что в российскую делегацию вошли три человека: начальник ГРУ Игорь Костюков, переводчик Илья Курепов и Зорин. Именно последнего российские аналитики называют "лучшим переговорщиком Кремля".

Официально Москва не сообщала об участии Зорина в переговорах. Тем не менее, журналисты замтели его на снимках со встречи.

Видео дня

Журналисты напомнили, что Зорин родился в 1968 году в Харькове. В 2016-2017 годах он работал спецпредставителем Минобороны РФ в Женеве в группах по прекращению огня в Сирии, после чего возглавил одно из управлений ГРУ.

Кроме того, Зорин был одним из руководителей военной операцией РФ в Сирии, участвовал в переговорах, зарекомендовав себя как эффективный переговорщик. Он также участвовал в переговорах с Украиной в мае 2022 года по вопросу сдачи в плен украинских военных, окруженных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

В 2021 году Foreign Policy писало, что Зорин в 2016 году был руководителем кампанией Минобороны РФ по вербовке сирийцев для участия в ливийском конфликте. При этом вербуемых вводили в заблуждение: им обещали, что они будут лишь охранять нефтяные объекты в восточной Ливии в составе "ЧВК Вагнера". Однако по прибытии в учебный центр в Хомсе мужчины узнавали, что они будут сражаться и умирать за главнокомандующего одной из противоборствующих группировок Халифу Хафтара, а месячная зарплата их будет всего около 200 долларов вместо обещанных 1000 долларов.

Переговоры в Абу-Даби - важные новости

Напомним, что 23 января в стартовали мирные переговоры между Украиной, США и РФ. Уже 24 января корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц сообщил, что сегодняшние переговоры были "позитивными" и "конструктивными". Он отметил, что следующий раунд переговоров состоится в Абу-Даби на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что главное, на чем сосредоточились стороны во время переговоров - это возможные параметры окончания войны. По его словам, уже был доклад украинской делегации. Он отметил, что это первый такой формат за довольно долгое время - двухдневные трехсторонние встречи.

Зеленский поделился, что со стороны Украины в переговорах 24 января участвовали Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Андрей Гнатов, Давид Арахамия, Сергей Кислица, Вадим Скибицкий. А с американской стороны - Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Дэниел Дрисколл, Алекс Гринкевич и Джош Грюнбаум. С российской стороны были представители военной разведки и их армии.

Вас также могут заинтересовать новости: