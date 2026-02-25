Хронология первых дней великой войны: группировка ООС под командованием Павлюка сорвала путинский блицкриг

Планы Путина быстро оккупировать Киев и захватить Украину были сорваны беспрецедентной стойкостью украинских войск в зоне ООС и нестандартными действиями командования во главе с генерал-лейтенантом Александром Павлюковым. Издание Leopolis.news воссоздало хронологию ключевых событий на Востоке в начале полномасштабного вторжения РФ.

Потери, которые понесли россияне во время наступления на линию обороны в зоне ответственности ООС, были настолько велики, что им пришлось "на ходу" менять стратегию, перераспределять силы, использовать на донецком и луганском направлениях резервы, которые были нужны им для решающей битвы за Киев, Харьков и Одессу.

В начале февраля 2022 года командующий ООС Павлюк спрогнозировал, что Россия нанесет удар после 20 февраля. Группировка, которой он командовал, все время совершенствовала оборону и проводила учения, прорабатывая все возможные варианты развития событий.

Видео дня

24 февраля россияне нанесли удар по командному пункту ООС в Часовом Яру четырьмя "Калибрами". Благодаря спектаклю, который украинцы разыграли в радиоэфире, россияне были убеждены, что уничтожили его. Но его заблаговременно рассеяли и вывели на запасные позиции. Удалось избежать больших потерь личного состава и техники: сохраненные силы перемололи вражеские подразделения, брошенные на захват Донецкой и Луганской областей.

РФ пришлось отводить войска и бросать в атаки резервы, которые планировали задействовать в штурме Киева. В значительной степени столицу удалось удержать именно из-за отсутствия сил, которые враг вынужден был бросить в бой на линии ООС. Невозможность прорвать оборону в районе Изюма заставила его развернуть в этом направлении войска, которые должны были штурмовать Харьков.

25 февраля Павлюк принял решение, на которое в этой войне никто еще не решался, – нанести поражение врагу на его территории. Аэродромы в Миллерово и Таганроге атаковали тактическим ракетным комплексом "Точка-У". Враг понес потери в технике и личном составе. Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов назвал эту атаку "одной из самых успешных операций ВСУ в истории войны" и "поражением, которое Путин не сможет скрыть".

Когда в порту Бердянска скопились российские корабли, командование ООС приняло решение нанести ракетный удар "Точкой-У". Так был уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Другой удачный удар был нанесен по командному пункту оккупантов, где в то время находился начальник Генштаба РФ Герасимов. Он остался жив, но часть офицеров удалось уничтожить.

"Беспрецедентная стойкость украинских войск в зоне ООС сломала российский стратегический план и заставила менять цели вторжения... На всех направлениях, кроме линии ООС, врагам вначале удалось прорваться вперед и захватить значительные территории, и только в Донецкой и Луганской областях линия фронта в первый год войны претерпела лишь незначительные изменения", – говорится в материале.

Вас также могут заинтересовать новости: