В село Грабовское Сумской области 20 декабря внезапно зашла российская пехота и за несколько часов вывезла оттуда более 50 гражданских украинцев в Россию. Об этом в эфире Ранок.LIVE сказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Он напомнил, что, согласно данным Генштаба, прорыв границы россиянами произошел вечером 20 декабря. По его словам, речь идет о небольшом населенном пункте, в который внезапно зашла вражеская пехота.

Трегубов отметил, что большинство населения этого приграничного села было эвакуировано на подконтрольную Украине территорию еще задолго до этих событий.

Он рассказал, что в населенном пункте оставались в основном пожилые люди, которые написали письменный отказ от эвакуации.

По его словам, эта российская операция по вывозу гражданских украинцев на территорию РФ длилась несколько часов.

"Они их сначала завели в помещение местной церкви, а потом оттуда их потянули непосредственно уже на территорию РФ, начали просто выводить", - подчеркнул он.

Трегубов отметил, что не может говорить, что все эти 50 человек имели какие-то пророссийские взгляды и поэтому пошли в РФ, или, что кого-то с проукраинскими взглядами вели под дулом автомата, потому что для таких выводов надо было бы проводить следственные действия.

Вывоз людей из Сумской области - что известно

Как сообщал УНИАН, российские войска пересекли границу Украины в селе Грабовское Сумской области и вывезли оттуда более 50 гражданских украинцев в Россию.

Украинский мониторинговый проект DeepState считает, что "прорыв" россиян в приграничное село стал возможным из-за "безответственного" отношения к своим обязанностям группы военных, которые отвечали за оборону населенного пункта.

По данным DeepState, украинские бойцы, которые находились в селе, предоставляли свое табельное оружие местным жителям и равнодушно реагировали на вражеские дроны. Например, "могли под теми же дронами "накрывать поляну". Отмечается, что соответствующие кадры в Сети уже обнародовали россияне.

В то же время Украина требует от России немедленно вернуть мирных жителей села Грабовского Сумской области, которых похитили российские военные. Такое заявление на своей странице в Х сделал министр иностранных дел Андрей Сибига.

Он отметил, что российские оккупанты похитили из Грабовского пять десятков гражданских лиц, преимущественно пожилых женщин.

Сибига отметил, что такими средневековыми нападениями путинская Россия демонстрирует, что она ничем не отличается от террористических группировок, таких как ИГИЛ, "Боко Харам" или "Хамас".

