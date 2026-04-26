Путину невыгодно заканчивать войну, даже несмотря на больше проблемы в экономике, - эксперт

Нарожный считает, что в случае прекращения боевых действий ситуация в экономике только ухудшится.

Российский диктатор Владимир Путин вынужден продолжать войну против Украины, даже несмотря на серьезные проблемы в экономике РФ. Причина – риск еще более сложных экономических проблем после завершения боевых действий. Такое мнение в интервью изданию Oboz.ua высказал военный эксперт Павел Нарожный, комментируя влияние глобальных факторов на решение Кремля.

По его словам, у России сейчас огромные проблемы в экономике, которые заключаются в дефиците бюджета за январь-февраль в размере почти 70 млрд долларов.

"Эту сумму они должны были использовать за весь год, но исчерпали за два месяца, до конца февраля. Они абсолютно официально проводят секвестр бюджета. Все, что они планировали в сентябре-ноябре 2025 года, уже весной 2026 года оказалось неактуальным", – пояснил аналитик.

По его мнению, россиянам очень повезло, что США развязали войну в Иране, ведь Россия в будущем получит от нее сверхприбыли.

"Как происходит этот процесс? Есть танкер, который находится в какой-то третьей стране, он идет на загрузку в Новороссийск или в Усть-Лугу, там его заправляют нефтью, и он себе тихонько, со скоростью пешехода, направляется к месту назначения, где его разгружают. И только в этот момент Россия получает деньги. Итак, только через 10-30 дней с момента погрузки они начнут получать прибыль", – говорит Нарожный.

Даже несмотря на то, что Украина ударами по российским НПЗ перекрыла около 40-50% их экспортных мощностей, россияне все равно заработают деньги на нефти, говорит он. К тому же война в Иране подняла цены на нефть.

"В 2024 и 2025 годах российская экономика росла. В этом году, по прогнозу МВФ, она должна была вырасти на 1,1%. Но уже есть определенные сомнения, ведь за первые два месяца 2026 года совершенно официально экономика России упала на 1,8%. Это очень много, и это, по сути, начало рецессии. Но, к сожалению, в марте началась война в Иране, и цены на нефть пошли вверх. Это их вытащит. Трудно сказать, на сколько именно, но вытащит", – уверен эксперт.

Нарожный подчеркнул, что сегодня вся российская экономика построена на военных расходах: около 8% их ВВП – это расходы на войну, то есть зарплаты военным, закупка оружия и т. д.

"Скрытых расходов еще примерно 5–8%. Почему скрытых? Потому что у них есть "добровольно-принудительное" кредитование их военных предприятий. То есть банк хочет или не хочет, но дает кредит какой-то компании по производству танков, а вернет ли эта компания деньги или нет, никого особо не волнует. Но если такой кредит не предоставишь, у тебя заберут лицензию или уничтожат как-то иначе", – говорит он.

Заканчивать же войну россиянам рискованно, ведь тогда они столкнутся с еще более сложной ситуацией: "расходов на войну не будет, всех людей, которые сейчас находятся в армии, уволят, но санкции никто не отменит".

"Поэтому Путину нужно любой ценой продолжать войну. А продолжать ее он может только тогда, когда у него есть деньги. А деньги у него есть только тогда, когда цены на нефть высокие", – отметил Нарожный.

Окончание войны в Украине: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, 26 апреля президент США Дональд Трамп рассказал о своих беседах с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Также он заявил, что ненависть между ними мешает закончить войну. В то же время глава Белого дома выразил уверенность, что мира в Украине удастся достичь.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к трехсторонним переговорам с США и Россией по поводу завершения войны, и такая встреча может состояться в Азербайджане. При этом он подчеркнул, что это возможно, "если Россия будет готова к дипломатии".

