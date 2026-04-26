Режим Путина объявил 'войну' российским писателям и издателям книг, - FT

Спецслужбы задерживают руководителей и сотрудников даже лояльных к властям изданий.

В России спецслужбы начали активно проводить рейды по книжным магазинам. Также были возбуждены уголовные дела, а некоторых издателей и редакторов внесли в списки "террористов и экстремистов".

Как пишет The Financial Times, целями становятся даже достаточно лояльные издатели книг, которые сотрудничают с российскими властями. Например, на этой неделе спецслужбы в Москве провели рейды в "Эксмо-АСТ", одном из крупнейших издательств страны.

Отмечается, что в ходе рейдов в "Эксмо-АСТ" были задержаны генеральный директор Евгений Капиев и еще трое человек. Спустя три дня содержания под стражей их отпустили с обязательством явиться на любое дальнейшее расследование.

Видео дня

В издании подчеркнули, что рейды произошли несмотря на попытки руководства издания умиротворить власти в 2025 году, когда репрессивные меры против издательской индустрии усилились. Журналисты добавили, что это новый этап в подавлении инакомыслия, учитывая, что "Эксмо-АСТ" даже отзывало "несогласных" авторов, подвергало книги цензуре и издавало пропагандистские книги о войне против Украины.

""Эксмо" - самое тихое и лояльное, всегда готовое угодить начальству. Они, бедняги, использовали ИИ, чтобы вычистить из своих книг всякую подстрекательскую информацию, зачеркивали страницы и усердно печатали (в убыток) всякую ерунду серии "Z" – короче говоря, старались изо всех сил. Полагаю, теперь вся издательская индустрия тихо встанет в ряды тайных врагов режима", - писал российский писатель Борис Акунин, которого в РФ объявили террористом.

В издании подчеркнули, что эта ситуация очень сильно напоминают цензуру времен СССР. В то время советские власти запрещали тысячи книг.

Кроме того, Следственный комитет России на этой неделе объявил о начале проверки произведений детского писателя Григория Остера. Журналисты отметили, что его книги и стихи часто имеют сатирический юмор и бунтарский подтекст, вдохновляя детей на самостоятельное мышление.

"Сплочение вокруг флага затухает, превращаясь сначала в раздражающую, затем в утомительную и, наконец, в надоедливую беговую дорожку. Экономика неуклонно ухудшается. Отсюда и углубляющаяся абсурдность в повседневной жизни, сопровождаемая запретами и репрессиями", - заявил политолог Андрей Колесников.

Политолог считает, что российские власти могут пойти еще дальше, так как им не удается улучшить качество жизни и благосостояние в России.

"Они не успокоятся, пока не снесут все - от памятников жертвам политических репрессий до детских книг, на которых выросло несколько поколений", - подчеркнул он.

Зеленский купил книгу "Убить тирана" на "Книжном Арсенале" в Киеве

Напомним, что в 2025 году президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди посетили "Книжный Арсенал" в Киеве. Во время визита супруги приобрели книгу "Убить тирана. История тираноборства от Цезаря до Каддафи" издательства Анетты Антоненко, которую написал Альдо Андреа Касси.

В книге говорится о тирании и тираноборстве от античности до 2021 года. В последнем разделе автор написал о Владимире Путине, Си Цзиньпине, Реджепе Тайипе Эрдогане, Викторе Орбане и Ким Чен Ыне.

Вас также могут заинтересовать новости: