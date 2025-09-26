Оккупанты атаковали дронами транспортную инфраструктуру: много поездов задерживается

ПВО в течение двух часов отражали удары российских БПЛА в Одесской области.

Ночью армия РФ атаковала Украину, в частности Одесскую область ударными дронами, что привело к повреждению энергетической инфраструктуры - ряд поездов задерживается. Об этом заявила "Укрзализныця".

Согласно сообщению, в течение ночи обстрелы вызвали обесточивание на четырех участках. Пострадавших нет, впрочем есть повреждения инфраструктуры.

По состоянию на 08:00 продолжается движение под резервными тепловозами, задержки фиксируются для поездов: №53/54 Одесса-Главная - Днепр-Главный (+5:09), №253/254 Одесса-Главная - Кривой Рог-Главный (+5:09), №7/8 Одесса-Главная - Харьков-Пас. (+4:47), №147/148 Киев-Пас. - Одесса-Главная (+2:01), №127/128 Львов - Запорожье-1 (+1:18), №31/32 Перемышль - Запорожье-1 (+1:17), №51/52 Запорожье-1 - Одесса-Главная (+1:10), №91/92 Одесса-Главная - Краматорск (+1:02).

Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате боевых действий временно отменяем рейсы пригородных поездов Одесской области.

В частности, 26 сентября временно отменяем поезда: №6208 Одесса-Главная - Раздельная 1, №6207 Раздельная 1 - Одесса-Главная, №6254 Одесса-Главная - Подольск, №6256 Одесса-Главная - Вапнярка. Также по измененному маршруту будет курсировать: №6255 Вапнярка - Подольск (вместо Вапнярка - Одесса-Главная).

"Просим учесть изменения при путешествиях и традиционно в случае обновлений будем сообщать", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что два пригородных поезда №6251 и №6253 сообщениями Вапнярка - Одесса-Главная сцеплены в один состав и курсируют по маршруту с резервным тепловозом. Сейчас со станции Ивановка есть задержки: №6251 - более 3,5 часов, №6253 - более 2 часов.

По данным главы Одесской ОГА Олега Кипера, ночью враг атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. По его словам, около 2 часов подразделения ПВО отражали вражескую атаку, направленную на объекты гражданской инфраструктуры области. Несмотря на активную работу ПВО, в результате атаки, в частности, повреждены трансформаторы объекта транспортной инфраструктуры, произошло возгорание. Сейчас сотрудники ГСЧС уже ликвидировали пожар. Как уточнили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, под процессуальным руководством Раздельнянской окружной прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте работают прокуроры совместно с сотрудниками полиции и СБУ. По данным ведомства, люди не пострадали.

Что предшествовало

Как писал УНИАН, накануне, 25 сентября, российская армия атаковала Николаевскую и Кировоградскую области, из-за чего был обесточен ряд отдельных участков железной дороги. Из-за ударов пассажиры двух поездов, Одесса - Днепр, Кривой Рог и Одесса - Харьков, находились в укрытиях. На все обесточенные участки были направлены резервные тепловозы. Вражеская атака привела к задержке некоторых поездов.

