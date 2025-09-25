Особенно холодными будут ночи.

В пятницу, 26 сентября, в Киеве ожидается один из самых холодных дней из ближайших. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Дождя в столице не ожидается и, несмотря на солнце, день не порадует особым теплом. Столбики термометров максимально поднимутся лишь до +14°, а ночью температура упадет до +5°.

Атмосферное давление в норме, 759-760 миллиметров ртутного столба. Ветер по-прежнему будет с севера, 5-10 м/с.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +16°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Тернополе 26 сентября ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +18°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.

В Виннице завтра будет +3°...+17°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +16°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +3°...+16°.

В Одессе 26 сентября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +19°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +18°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +15°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +3°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +7°...+18°.

В Краматорске завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +15°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +15°.

