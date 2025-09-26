Этот НПЗ обеспечивает дизтопливом и бензином российскую армию, которая воюет против Украины.

В ночь на 26 сентября беспилотники ударили по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу (ГПЗ) в Краснодарском крае России, в результате чего возник пожар на одной из установок.

Как сообщили в Оперштабе Краснодарского края, "обломки беспилотника упали на одну из установок Афипского НПЗ, вызвав возгорание на площади 30 кв м".

Примечательно, что этот НПЗ обеспечивает дизтопливом и бензином российскую армию, которая воюет против Украины. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год.

Видео дня

Удары по Афипскому НПЗ

В ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины уже били по этому НПЗ.

Также 7 августа украинские защитники успешно поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Этот НПЗ называют одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России.

А в ночь на 2 августа Россия тоже оказалась под атакой беспилотников. Под удар тогда попали два нефтеперерабатывающих завода - в Рязанской и Самарской областях.

Как написало издание The Telegraph, с начала августа Украина активизировала удары по российским НПЗ. Только за последнее время было поражено по меньшей мере 16 из 38 российских заводов, что привело к дефициту топлива и резкому падению экспорта. А из-за сокращения экспорта Кремль теряет деньги, необходимые для войны против украинцев.

Издание отметило, что нацеливание на экспорт российской нефти было ключевой стратегией американского президента Дональда Трампа и теперь эта стратегия начинает приносить плоды.

Вас также могут заинтересовать новости: