По словам президента США, россияне "захватывают очень мало территории, если вообще захватывают".

Российский диктатор Владимир Путин убивает людей без всякой причины. В это время экономика России катится в ад, заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

"Они поставили на карту все. Их экономика катится в ад. Они бомбят все подряд и захватывают очень мало территории, если вообще захватывают. На самом деле они теряют часть территории. Эта война должна закончиться. Если бы это была наша война, мы бы закончили ее за неделю", – акцентировал он во время брифинга.

В то же время на вопрос о том, согласился ли президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прекратить закупки российской нефти, Трамп ответил так:

"Я не хочу этого говорить. Но если бы я этого хотел, он бы это сделал".

Война в Украине: другие заявления мировых лидеров

Ранее Дональд Трамп сказал, что Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты, но практически не продвинулась на территории Украины. Он акцентировал, что правитель РФ Владимир Путин "должен остановиться".

Между тем премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что за заявлением Трампа о том, что при поддержке ЕС Украина может победить в войне, кроется "намерение уменьшить вовлечение США и переложить ответственность за окончание войны на Европу".

