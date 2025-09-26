Россия "постоянно пытается расширить границы", заявил собеседник издания.

Несколько дней назад российские самолеты вошли в воздушное пространство Эстонии. Их преследовали самые современные истребители НАТО – на перехват с авиабазы, что в 50 км от Таллинна, вылетели два итальянских F-35.

На мгновение судьба мира оказалась на плечах пяти человек – трех россиян и двух итальянцев, которые не имели радиосвязи между собой. Так инцидент с нарушением эстонского воздушного пространства российскими самолетами описывает The Telegraph. В заголовке к материалу издание написало, что российские пилоты взмахом руки провоцировали НАТО на начало войны.

"Итальянцы начали стандартную процедуру перехвата, раскачивая крылья из стороны в сторону. В ответ россияне раскачивали свои. Тогда один из пилотов поднял руку и приветливо помахал. В течение следующих 12 минут итальянские пилоты сопровождали россиян вплоть до российской анклавы Калининград – беспрецедентно длительное время для вторжения в воздушное пространство НАТО", – говорится в материале.

Тогда истребителям НАТО не пришлось открывать огонь по вооруженным российским МиГ-31. Но этот инцидент вызвал волну дискуссий в Альянсе о том, когда же нажимать на условную кнопку.

Отмечается, что НАТО защищает воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, ни одна из которых не имеет истребителей. С начала 1 августа итальянские самолеты вылетали на перехват уже 7 раз, но все перехваты происходили над международными водами.

Авторы напомнили, что в 2015 году, когда российский истребитель нарушил воздушное пространство Турции, его сбили всего за 17 секунд. И когда итальянские F-35 вернулись в ангары, некоторые начали спрашивать, почему же на такое явное нарушение со стороны РФ не было предоставлено такого же ответа. Другие же сомневались, действительно ли россияне ошибочно отклонились от маршрута.

"Правила применения оружия НАТО являются секретными. Но когда правительства таких стран, как Италия, Великобритания или Швеция, предоставляют самолеты НАТО, им разрешается применять "предостережения" по их использованию. Это может означать, что кто-то решает действовать осторожнее, чем другой", – пишет издание.

До сих пор система реагирования на такие события остается довольно неоднородной. Непонятно, при каких именно обстоятельствах российский истребитель может быть сбит, пишут журналисты.

Собеседник The Telegraph, связанный с британской армией и имеющий опыт работы в Эстонии, говорит, что Россия "постоянно пытается расширить границы". Такая эскалация означает, что Великобритания, которая имеет в Эстонии примерно 1000 военных, "должна убедиться, что любые силы, которые Великобритания готова развернуть, имеют соответствующее оборудование и боеспособность, чтобы защитить себя и обеспечить надежную защиту Эстонии", добавляет источник.

В то же время один из высокопоставленных чиновников эстонского правительства на условиях анонимности отметил, что нынешний кризис имеет положительные последствия для Таллинна. В частности, он способствует смягчению различных правил и норм, что может ускорить процесс перевооружения страны.

Инциденты с российскими самолетами

25 сентября истребители НАТО поднимались в небо для перехвата сразу пяти российских самолетов. В небе над Балтийским морем венгерские Gripen перехватывали Су-30, Су-35 и три истребителя МиГ-31 Российской Федерации.

Днем ранее российские самолеты перехватывали вблизи Аляски. Воздушно-космическая оборона Северной Америки обнаружила там два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35.

