Фонд государственного имущества Украины объявил о новой - уже пятой - попытке приватизировать Одесский припортовый завод (ОПЗ).

Кабинет министров Украины установил дату проведения аукциона 25 ноября и стартовую цену - 4,5 млрд грн. Потенциальные инвесторы готовятся к торгам.

Агрохолдинг Kernel рассматривает возможность участия в аукционе. Это подтвердили в компании на запрос LB.ua.

Напомним, что в предыдущие годы попытки приватизации встречали юридические и политические преграды. Химическое производство остановлено еще с сентября 2021 года, а на сегодня завод выполняет только функции перевалки. Однако нынешний подход предусматривает прозрачные условия, четкий график и привлечение широкого круга участников.

