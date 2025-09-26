Дроновая война становится все более динамичной и технологичной, а обе стороны постоянно адаптируют тактику.

Украинское подразделение WU Samurai перехватило российскую "Герберу" с двумя камерами, прикрепленными к задней части. Это признак того, что Москва пытается научиться уклоняться от дешевых FPV-перехватчиков Киева, пишет Business Insider.

На борту "Герберы" нашли две оптические камеры - одну, направленную в небо, и вторую, наклоненную к хвосту аппарата.

На записи четко просматривается характерное шасси "Герберы" - пропеллерного дрона, который Россия использует как дешевую приманку или как одноразовый ударный аппарат, подобный иранским Shahed. Две камеры, установленные сверху и сзади, скорее всего предназначены для обнаружения перехватчиков или приближающихся посторонних дронов. Несмотря на это, Wu Samurai сообщил, что перехватчик успешно поразил "Герберу".

Новый уровень защиты даже для дешевых аппаратов

Ранее подобные системы уклонения - датчики радиосигналов и камеры - были замечены на более дорогих разведывательных дронах Supercam или Zala. Теперь аналогичное оборудование появляется и на гораздо более дешевых платформах, что свидетельствует о стремлении Кремля защищать волны "приманок" от недорогих перехватчиков, которые массово производит Украина.

Для Украины это означает усложнение задач для операторов FPV-перехватчиков: ведущие пилоты уже сегодня должны находить и преследовать цели в трехмерном пространстве, а новые датчики могут заставить их применять другие тактики или более дорогое оружие. Для Запада - почва для дискуссии о том, как бороться с недорогими, но адаптивными беспилотными системами: иногда на их уничтожение приходится тратить дорогие ракеты или средства ПВО.

Что такое "Гербера"

Gerbera ("Гербера") - относительно недорогой российский дрон (изготавливается из фанеры/пены и иностранных комплектующих), который часто используется либо как "приманка" для насыщения ПВО, либо как одноразовый ударный аппарат. Его серийная стоимость существенно ниже более дорогих разведывательных платформ, но он уже неоднократно фигурировал в материалах о нарушении воздушного пространства в Европе и модификации для дальнего радиуса действия.

Украинские специалисты и блогеры, в частности Сергей "Флеш" Бескрестнов, ранее публиковали доказательства использования на российских дронах радиодетекторов и камер - они позволяют аппаратам мгновенно маневрировать или нырять при обнаружении перехватчика. Анализ сбитых образцов также указывает на наличие китайских компонентов в "Герберах".

