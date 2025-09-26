В районе аварии полностью остановлено движение поездов.

В Смоленской области России в результате столкновения грузового поезда и грузовика 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, на месте аварии вспыхнул масштабный пожар.

Как сообщила Московская железная дорога в Telegram, авария произошла в 7:26 утра недалеко от границы с Беларусью. Сообщается, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед поездом.

"Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия с рельсов сошли, по предварительной информации, локомотив и 18 вагонов с бензином с последующим возгоранием груза", - детализируется в сообщении.

В результате столкновения машинист и помощник машиниста получили травмы средней тяжести. По предварительным данным, водитель фуры погиб.

Движение поездов в районе аварии остановлено. Авария произошла "в районе станции Рыжиково".

Ранее ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий объяснял важность поражения железнодорожных объектов в глубине России. Он тогда объяснял, что до Урала и еще дальше у россиян железная дорога не такая разветвленная как в европейской части, и поражение железнодорожных объектов может существенно замедлять логистические узлы для российской армии.

