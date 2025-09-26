Ракета Agni Prime способна нести ядерную боеголовку.

Индия 25 сентября провела испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности, способной нести ядерную боеголовку. Как пишет The Washington Times, ракета предназначена для использования обширной сети железных дорог страны во избежание обнаружения противником.

Ракета Agni Prime была запущена с рельсовой пусковой установки, которую буксирует локомотив Indian Railways.

Министр обороны страны Раджнатх Сингх заявил, что ракета рассчитана на дальность более 1900 км и оснащена "различными передовыми функциями".

Видео дня

"Она способна перемещаться по железнодорожной сети без каких-либо предварительных условий. Она позволяет пользователям сохранять мобильность в любой точке страны и производить запуск в короткие сроки в условиях ограниченной видимости", — сказал он.

Баллистические ракеты традиционно запускаются со стационарных ракетных площадок. Однако это делает их уязвимыми для превентивного ядерного удара.

При этом железнодорожная сеть Индии — одна из крупнейших и самых загруженных в мир, так что теперь ракеты могут быть развернуты по всей стране, вдали от стационарных шахт или известных баз. Их можно прятать в железнодорожных туннелях, перемещать под прикрытием обычного движения и запускать из неожиданных мест. По словам чиновников, это значительно затрудняет обнаружение и нацеливание на них вражескими спутниками или системами наблюдения заранее.

Ракетные программы - другие новости

Ранее в Южной Корее заявили, что КНДР находится на последней стадии разработки межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), которая угрожает Соединенным Штатам Америки.

Также в Иране заявили об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна долететь до США.

Вас также могут заинтересовать новости: