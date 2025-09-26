Теперь американскому президенту и его европейским союзникам пора подкрепить свои слова делами.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может вернуть все земли, которые потеряла после 2014 года. И на этот раз президент прав, но только если он подтвердит свои слова делами.

Об этом в колонке The Telegraph написал обозреватель Хэмиш де Бреттон-Гордон. "Что еще важнее, учитывая его недавнюю позицию, он должен придерживаться своей позиции, а не менять курс.

Обозреватель рассказал, что термин "бумажный тигр", который Трамп употребил по отношению к РФ, обозначает человека, который заявляет о своей власти и могуществе или кажется угрожающим, но неэффективен и не способен противостоять вызовам.

"Трамп, или, скорее, его спичрайтер, провел свое исследование, и как иронично, что у новообретенных друзей Путина в Пекине есть столь точное описание российского тирана", - отметил Бреттон-Гордон.

Журналист считает, что для реализации амбициозных планов Трампа, США и Европе нужно принять ряд военных и финансовых решений, которые создадут условия для разгрома российских орд в Украине.

Во-первых, как отметил обозреватель, НАТО должно установить бесполетную зону, первоначально на западе Украины, для защиты гражданских объектов. С учетом обилия истребителей F-35, имеющихся в распоряжении Европы, это может быть достигнуто из-за пределов воздушного пространства Украины, без каких-либо шансов на столкновение российских истребителей с самолетами НАТО.

"Это сведет на нет план России по запугиванию населения Украины и принуждению страны к капитуляции и позволит столь необходимым украинским силам противовоздушной обороны и другим военным ресурсам переместиться на восток для поддержки наступательных операций украинской армии", - написал журналист.

Во-вторых, президенту Трампу необходимо предоставить гораздо больше высокоточных управляемых ракет большой дальности, оплаченных Европой, и снять ограничения на то, какие цели они могут поражать и насколько глубоко они могут проникать вглубь РФ.

"Мы видим, насколько эффективны украинские глубоководные стратегические удары с использованием ракет и беспилотников собственного производства. Это число значительно возросло бы, если бы Украина получила более широкий доступ к западным технологиям", - подчеркнул он.

В-третьих, конечно же, это весь спектр санкций. Недостаточно просто угрожать ими России; они должны быть полностью реализованы.

"Европа должна подойти к украинским городам и быть готовой защищать их, возможно, даже "на земле или в воздухе". Украинские военные демонстрируют, что могут добиться прогресса и вернуть контроль над территорией. Но для достижения таких масштабов, как предполагает Трамп, им потребуется полная поддержка НАТО", - констатировал обозреватель.

"Украина выиграет только в том случае, если Европа пойдет ва-банк, а Трамп завтра не передумает. Следующий российский самолет, который вторгнется в Европу, должен быть уничтожен, иначе вся громкая риторика в ООН и европейских столицах на этой неделе станет лишь бессмысленной болтовней и еще больше придаст смелости Путину", - написал обозреватель.

"Если Трамп снова изменит свою точку зрения, а Европа не сможет очистить небо от российских беспилотников и ракет, я опасаюсь, что война ва Украине и по всему континенту может затянуться на одно-два следующих поколения", - поделился мнением журналист.

Трамп и война в Украине

Недавно, выступая на Генассамблее ОН Трам назвал РФ "бумажным тигром", который никогда не сравнится с отвагой украинцев. Также он сказал, что Украине под силу вернуть все сови оккупированнные Россией земли.

Вчера издание Politico написало, что на смену позиции Трампа по Украине повлияла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Хотя глава Европейской комиссии добилась расположения президента США по украинскому вопросу, но это дорогого стоит, отметило издание.

