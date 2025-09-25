На все обесточенные участки направляют резервные тепловозы.

Российские оккупационные войска снова терроризируют Украину. В результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине обесточен ряд отдельных участков железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Отмечается, что из-за ударов возможны задержки ряда поездов. Сейчас пассажиры двух поездов находятся в укрытиях.

"Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса – Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса – Харьков сейчас находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет. Этим же путем чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье – Одесса и №148/147 Киев – Одесса", – говорится в сообщении.

Пресс-служба перевозчика отметила, что на все обесточенные участки направляют резервные тепловозы. По мере окончания обстрела оцениваются нанесенные врагом повреждения.

"Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", – добавили в УЗ.

Удары РФ по железной дороге

В последнее время российские оккупационные войска усилили удары по украинской железной дороге. Для атак враг применяет в среднем шесть-семь дронов-камикадзе "Шахед" почти каждую ночь, заявили в компании.

"Первая цель РФ – посеять панику среди пассажиров, вторая – нанести удар по экономике. Это все, по сути, удары по гражданской инфраструктуре", – подчеркнул председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

Из-за таких ударов поезда могут задерживаться.

