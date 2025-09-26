Эксперты МАГАТЭ заметили над атомной станцией в Николаевской области 22 дрона.

В ночь на 25 сентября в 800 метрах от Южно-Украинской атомной электростанции упал и взорвался дрон, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Дроны снова летают слишком близко к атомным электростанциям, ставя под угрозу ядерную безопасность. К счастью, инцидент не привел к повреждению самой Южно-Украинской АЭС. В следующий раз нам может не так повезти", - отметил гендиректор организации.

Отмечается, что эксперты МАГАТЭ получили сообщение от персонала станции, что в зоне наблюдения было замечено 22 беспилотника, некоторые из которых приблизились к станции на расстояние до полукилометра.

"Со своего места жительства вблизи станции члены команды МАГАТЭ слышали стрельбу и взрывы около 01:00 по местному времени. И сегодня (25 сентября, - УНИАН) они посетили место падения одного из беспилотников, где увидели воронку размером четыре квадратных метра на поверхности и глубиной около одного метра", - говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ.

По данным экспертов организации, обломки повредили металлические конструкции вблизи станции, а автомобили, стоявшие рядом с зоной падения, остались без стекол.

Также была повреждена региональная линия электропередач напряжением 150 киловольт. Отмечается, что она не была соединена с АЭС, и непосредственного влияния на ядерную безопасность не было.

Атаки России на украинские АЭС

Россия систематически атакует энергетическую инфраструктуру Украины, в том числе и атомные станции. В частности, в ночь на 9 апреля неподалеку от Южноукраинской АЭС зафиксировали восемь дронов.

В феврале 2025 года российский беспилотник попал в конструкцию Арки над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС, повредив обшивку и систему кранов.

17 ноября 2024 года в результате российских атак были повреждены подстанции, обслуживающие три АЭС, что стало одной из причин введения экстренных отключений электроэнергии.

