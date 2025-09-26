В городе и по области ближайшей ночью будут заморозки.

В Харькове ближайшей ночью будут заморозки. Об опасности предупреждает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

По данным синоптиков, "минус" на почве ожидается и по территории Харьковской области.

"Ночью 27 сентября по городу и области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3°", - говорится в прогнозе.



Из-за заморозков чиноптики объявили на Харьковщине I уровень опасности, желтый.

26 сентября на Харьковщине ожидается переменная облачность. По области без осадков. Ветер 7-12 м/с. Воздух максимально прогреется до 12-17°. В Харькове также будет без осадков. Скорость ветра 7-12 м/с. Днем термометры покажут 13-15°.

27 сентября на Харьковщине будет переменная облачность. Без осадков. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°, днем 13-18°.

28 сентября будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем также будет идти небольшой дождь. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 10-15° тепла.

29 сентября ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.

