Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила датчан о необходимости готовиться к новым гибридным атакам. Как пишет Bloomberg, она также указала, что Россия остаётся главным противником Европы, стремящимся дестабилизировать обстановку на континенте.

"Мы должны ожидать большего числа подобных атак. Эти атаки выявили уязвимости", - сказала она, добавив, что датчанам также следует готовиться к новым диверсиям, кибератакам и разрушению подводных кабелей.

Она отметила, что атаки "преследуют цель запутать нас и сделать неуверенными".

"И это от трусливого врага, который не смеет заявить о себе", — подчеркнула она.

Фредериксен также заявила, что датские власти повысили уровень боевой готовности и готовятся к различным сценариям.

Директор датской службы безопасности и разведки Финн Борх заявил, что риск российского шпионажа и диверсий в Дании "высок", добавив, что происходящее напоминает гибридную войну, наблюдаемую в других странах Европы.

Дроны в небе Европы

Напомним, в Дании вечером 25 сентября из-за угрозы беспилотников снова закрывали один из аэропортов. Это уже третий такой инцидент за последние несколько дней.

Ранее в ночь с 21 на 22 сентября 2025 года неизвестные дроны парализовали аэропорт в Копенгагене. Рейсы перенаправляли в другие места. Кроме того, из-за сообщений о дронах тревогу объявляли в Осло, что в Норвегии, писали СМИ.

