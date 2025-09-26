Страны НАТО должны сбивать российские самолеты-нарушители, заявил Марк Рютте.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что государства-члены должны сбивать российские самолеты-нарушители "в случае необходимости", пишет The Times.

Выступая в Вашингтоне, Рютте заявил, что он "полностью согласен" с заявлением Трампа, который призвал союзников реагировать на вторжения силой.

Генсек Альянса отметил, что вооружённые силы НАТО достаточно подготовлены, чтобы определить, представляет ли каждый вторгающийся самолёт серьёзную угрозу.

"Вооруженные силы альянса достаточно подготовлены и обучены, чтобы определить, следует ли рассматривать каждый вторгающийся самолёт как серьёзную угрозу и нейтрализовать его или же считать его провокацией и препроводить обратно через границу", — добавил он.

Также в интервью Bloomberg премьер-министр Нидерландов Дик Схоф подтвердил возможность того, что члены НАТО могут сбить российский самолет в будущем из-за нарушения воздушного пространства Альянса.

"Россияне должны знать, что это может произойти, если они войдут в воздушное пространство НАТО", — заявил Схоф, назвав такие действия "серьезным нарушением".

"Всё начинается с безрассудных действий русских, и, конечно же, они идут на риск", — сказал Схоф. "И, конечно, командование НАТО решает, как реагировать".

Ответ НАТО на ашрессию РФ

Как писал Bloomberg, европейские дипломаты предупредили Кремль, что НАТО больше не будет терпеть российские провокации в своем небе и будет сбивать российские самолеты-нарушители.

При этом во время московской встречи российский дипломат заявил европейцам, что вторжение в эстонское воздушное пространство было ответом на украинские удары по оккупированному Крыму.

