В частности, перехватывали три истребителя МиГ-31.

В четверг, 25 сентября 2025 года, над Балтийским морем перехватили сразу пять российских самолетов.

Об инциденте сообщило Командование Воздушных сил НАТО в соцсети Х. Участие в операции приняли два венгерских истребителя Gripen, которые взлетали с аэродрома в литовском городе Шяуляй.

Отмечается, что российские самолеты не придерживались международных правил безопасности полетов и подошли близко к воздушному пространству Латвии.

Речь о Су-30, Су-35 и трех истребителях МиГ-31.

"Венгрия демонстрирует преданность Альянса защите и охране стран Балтии и восточного фланга", – добавили в НАТО.

Перехват российских самолетов

24 сентября воздушно-космическая оборона Северной Америки зафиксировала два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 в зоне ПВО Аляски. Несколько бортов подняли на перехват российских самолетов.

Несколько дней назад истребители Eurofighter перехватили российский Ил-20М, летевший над Балтийским морем.

Ранее сразу три носителя ракет "Кинжал" вторглись в воздушное пространство НАТО. Они нарушили воздушное пространство Эстонии и провели там около 12 минут.

