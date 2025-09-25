В частности, противник перебросил резервы на Добропольское направление.

Российские оккупационные войска перебросили значительные резервы на два направления. Об этом сообщил старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором телеграм-канала "Офицер".

"Противник перебросил значительное количество резервов не только на Добропольское, а и на Покровское направление", – написал он.

Отмечается, что за счет этого шага российские захватчики несколько дней назад начали активные наступательные действия в сторону Днепропетровской области "почти по всей ЛБЗ (линии боевого соприкосновения, – ред.) в том направлении".

Видео дня

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупационные войска атаковали Чернигов. Жители города остались без света в результате вражеского удара. Известно, что враг ударил по объекту критической инфраструктуры.

Тем временем беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины парализовали работу нефтяных терминалов в Туапсе и Новороссийске. В частности, было нарушено функционирование нефтеналивного комплекса "Транснефти" и терминала Каспийского трубопроводного консорциума.

Отмечалось, что эта атака "в очередной раз показала криворукость российской группировки, предназначенной охранять черноморские порты".

Вас также могут заинтересовать новости: